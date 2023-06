Un total de 28 estudiants berguedans (16 nois i 12 noies) han gaudit aquest curs de les beques de la Fundació Impulsa al Berguedà. La festa de final de curs es va fer dilluns al pavelló de Suècia de Berga, per reconèixer l’esforç dels alumnes i també la dedicació voluntària de les persones mentores, que aquest curs han estat 2. Són persones que els fan l’acompanyament, amb la participació dels agents territorials implicats. Al Berguedà hi col·laboren el Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de Berga, Avià, Gironella, Puig-reig, Saldes i La Pobla de Lillet.

L’objectiu d’aquestes ajudes és acompanyar a joves berguedans que hagin finalitzat els estudis d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), i tinguin actituds i aptituds per cursar cicles de formació professional, però que es trobin en una situació social i econòmica vulnerable que els hi impedeixi o dificulti l’accés a aquests estudis.

Per municipis, els joves amb ajudes són: 11 de Berga, 5 de Puig-reig, 4 de Gironella, 2 d’Avià, 2 de Saldes, 1 de Bagà, 1 de Cercs, 1 de La Pobla de Lillet i 1 d’Olvan. Per promocions hi ha 10 joves de la promoció 22-23, 8 joves de la promoció 21-22, 7 joves de la promoció 20-21 i 3 joves de la promoció 19-20. Per cicles, 22 joves han estudiat cicles formatius de grau mitjà i 6 joves de cicles formatius de grau superior. Pel que fa a les formacions han estat: 5 Informàtica i comunicacions, 1 Administració i gestió, 3 Electricitat i electrònica, 2 Agrària, 2 Instal·lació i manteniment, 2 Sanitat, 2 Serveis socioculturals, 2 Transport i manteniment de vehicles, 1 Activitats físiques i esportives, 1 Fabricació mecànica, 1 Hostaleria, 1 Imatge personal, 1 Indústria alimentària.

Enguany són 7 els i les joves que es graduen. S’han fet més 285 hores de voluntariat realitzades pels i les joves en entitats com l’Oficina Jove de Berga, Ajuntament de la Pobla de Lillet, Associació Berguedana per a la protecció dels animals, Creu Roja de Berga, Associaciói Prodisminuïts Psíquics del Berguedà, Ajuntament de Saldes, Motoclub Baix Berguedà, Banc dels Aliments de Gironella, Fundació Grup Horitzó, Residència Sant Jordi i Berga Residencial.

A la celebració de final de curs hi van participar joves, mentors, representants de l’entitat encapçalats pel seu president Carles Cuyàs així com l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, i Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà.

Després dels parlaments els estudiants van gaudir d’una estona de jocs per reforçar els seus lligams. I, finalment, se’ls van lliurar diplomes i certificats.

La Fundació Impulsa es nodreix del treball en xarxa i de les col·laboracions d’organismes i entitats com els centres educatius, ajuntaments, Consell Comarcal del Berguedà, Punt de Voluntariat del Berguedà, Associació Berguedana per a la protecció dels animals, Ocell de Foc Osona-Berguedà i Grup Horitzó.

Col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà

El Consell Comarcal del Berguedà col·labora amb la Fundació Impulsa i els programes que ofereix a la comarca a través d’un conveni. L’ens comarcal hi aporta 6.000 euros anuals per contribuir a sufragar el cost de les beques que rebran els joves de la comarca. Aquest curs 2022-2023 han estat 28 joves. Al Berguedà també hi col·laboren els ajuntaments de Berga, Avià, Gironella, Puig-reig, Saldes i La Pobla de Lillet.

El setembre del 2022 va començar el quart any de beques Impulsa al Berguedà. Després del procés d’admissió realitzat juntament amb la col·laboració de les escoles i del Consell Comarcal del Berguedà, es van seleccionar 10 noves beques que sumades a les que ja tenen alumnes d’anteriors promocions fan un total de 28 joves que han gaudit de les beques de la Fundació aquest curs 2022-2023.