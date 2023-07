ERC, Junts, la CUP i Més x Gironella governaran el Consell Comarcal del Berguedà, si no hi ha un gir de guió d'última hora. Es veu molt a prop l'acord a quatre bandes, tal com han confirmat a Regió7 Moisès Masanas, d'ERC, i David Font, líder de Més x Gironella. Apunten que el pacte no està 100% tancat però asseguren que les negociacions avancen a bon ritme.

Segons David Font, "hi ha bona sintonia, coincidim amb el model de governança i seria un acord que donaria una estabilitat còmode al Consell". Remarca que cal acabar de definir projectes claus i aquests dies estan fent reunions per acabar-ho de perfilar. ERC i Junts, els dos partits amb més representació al Consell Comarcal, se sentirien còmodes amb aquest pacte de govern, que deixaria a l'oposició al PSC (amb 2 representants) i a Som Avià (amb 1 consellera comarcal). ERC va obtenir 6 consellers comarcals; Junts en té 5; la CUP en té 3; i Més x Gironella 2. En total, 16 consellers i conselleres comarcals a l'equip de govern del Consell Comarcal Segons el republicà Moisès Masanas el pacte quatripartit seria positiu per al Berguedà: "És bo que a la comarca hi hagi una àmplia representació i com més transversalitat millor. Seria un gran pacte per situar el Berguedà on es mereix". L'acord es podria oficialitzar en els propers dies abans de la constitució del Consell del Berguedà, a finals de la setmana que ve. També caldrà detallar l'assignació del cartipàs de l'ens comarcal, que tot apunta que passaria per una presidència repartida entre les dues formacions majoriàries, ERC i Junts. Els 19 consellers i conselleres El nou Consell Comarcal del Berguedà es constituirà amb 13 consellers i 6 conselleres comarcals. Aquests són els 19 noms, entre govern i oposició, que s'asseuran al ple del Consell: ERC Moisès Masanas. Berga. Regidor

Josep Campos. Puig-reig. Regidor

Sílvia Triola. Sagàs. Alcaldessa

Queralt Tor. Gisclareny. Alcaldessa

Raquel Sala. Montclar. Alcaldessa

Quim Espelt. Vilada. Alcalde JUNTS Ramon Caballé. Berga. Regidor

Josep Parera. Puig-reig. Regidor

Gemma Subirana. Casserres. Regidora

Adrià Solé. Castellar del Riu. Alcalde

Jesús Calderer. Cercs. Regidor CUP Ivan Sànchez. Berga. Alcalde

Sebastià Prat. Olvan. Alcalde

Eduard Subirana. Casserres. Alcalde Més x Gironella David Font. Gironella. Alcalde

Lluís Vall. Gironella. Regidor PSC Abel Garcia. Berga. Regidor

Lourdes Sánchez. Bagà. Regidora Som Avià Patrocini Canal. Avià. Alcalessa