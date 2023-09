El Mercat del Bolet de Cal Rosal obrirà portes aquest dissabte. L'Ajuntament d'Olvan i els paradistes s'han repensat la decisió inicial d'ajornar l'obertura per la manca de bolets i han decidit arrencar la temporada del mercat. Dimecres l'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, fixava l'obertura per al dissabte 23, però finalment s'avança una setmana i a partir d'aquest dissabte ja hi haurà parades a Cal Rosal.

A banda dels primers bolets d’aquesta tardor i d’altres productes relacionats amb el bolet, al mercat també s’hi poden trobar altres productes alimentaris de proximitat, com ara com embotits pa o formatges. Al llarg dels pròxims dos mesos, el Mercat del Bolet de Cal Rosal acollirà xerrades, concerts, activitats infantils i altres propostes culturals i lúdiques emmarcades en diferents festes, per exemple, la 5a Festeta de la Cervesa, el Vermut Feminista amb les Oye Polo, la Festa del Bolet, el Mercat de Productors de tardor i també hi farà parada el Correllengua del Berguedà. Com a novetat, els municipis d’Olvan, La Pobla de Lillet, Vilada i Guardiola de Berguedà s’han coordinat per realitzar materials de difusió conjunts sota la marca de Fires i Festes del Bolet del Berguedà amb l’objectiu de potenciar uns esdeveniments que doten la comarca d’identitat pròpia.