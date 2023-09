El Parc Natural del Cadí Moixeró obre els punts d'informació per observar la brama del cérvol Des d'aquest dissabte s'ofereix un servei gratuït d'acompanyament per veure aquest fenomen sense malmetre la tranquil·litat de l'espècie Hi haurà dos punts d'observació, al xalet de Coll de Pal i a Castellar de n'Hug