El Ministeri de Cultura espanyol es compromet a esgotar totes les vies que té a l'abast per ajudar en el finançament de la Patum. Ho ha dit a Berga Isaac Sastre de Diego, director general de Patrimoni Cultural i Belles Arts (Ministeri de Cultura), que participa en la quarta edició de la Trobada de Gestors de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Per primera vegada es fa a Catalunya i es va triar com a seu Berga, on des d'aquest dijous fins dissabte es fan ponències i taules rodones que segueixen una vuitantena de persones d’arreu de la península.

Tot i que el govern espanyol actualment no concedeix cap ajut directe a cap patrimoni immaterial, el Ministeri s’està adonant que la Patum té un cost molt elevat per un municipi de les dimensions de Berga i s'està implicant. La trobada ha servit per continuar teixint vincles entre Ministeri i Ajuntament de Berga per explorar fórmules per contribuir al finançament de la festa i projectes que permetin promoure l'educació cultural i la difusió del patrimoni. La Patum i la resta de manifestacions Patrimoni Immaterial, com els Castellers, les Falles del Pirineu o el Misteri d'Elx, entre d'altres, són elements que cal "preservar i divulgar, així com garantir-ne una sostenibilitat econòmica", ha comentat Isaac Sastre de Diego. Jornada per intercanviar experiències La Trobada de Gestors de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat són jornades especialitzades, no obertes al públic general, que han esdevingut un punt de trobada d'entitats i institucions encarregades de gestionar les manifestacions culturals declarades Patrimoni de la Humanitat i que tenen l’objectiu d’intercanviar experiències i bones pràctiques en la gestió, protecció i preservació. L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, s'ha mostrat satisfet que Berga pugui acollir la trobada de gestors de patrimoni, que permet, ha dit "compartir experiències d’èxit i problemàtiques amb què ens trobem". Un aspecte que comparteixen totes les manifestacions patrimoni immaterial és la seva protecció: "Hem d'aconseguir preservar la tradició". I un altre tema és el finançament, tenint en compte que les festes cada vegada tenen un cost més elevat: "A la Patum, per exemple, la pirotècnica s'apuja, la seguretat també... i per això mirem com poder-hi fer front de la mà del ministeri, de la Generalitat o de qualsevol oportunitat que pugui sorgir", ha comentat Ivan Sànchez. De moment, la Patum té assegurada per a aquesta edició, igual que l'any passat, una subvenció de 125.000 euros de la Generalitat. La directora general de Cultura Popular de la Generalitat, Adelaida Moya, ha estat també a la Trobada de Gestors de Berga i ha destacat que a part del finançament estable que la Patum rep del Govern Català, "cal que sumem esforços totes les administracions per posar-hi el nostre granet de sorra. Esprem que Berga pugui treure rèdit del Ministeri de Cultura".