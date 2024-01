L’Ajuntament de Berga i el Ministeri de Cultura organitzen la quarta edició de la Trobada de Gestors de Patrimoni Cultural Immaterial (PCI) de la Humanitat, que comptarà amb la participació d’una vuitantena de persones d’arreu de la península. La capital berguedana serà la seu d’aquest esdeveniment que per primera vegada aterrarà a Catalunya i que permetrà enfortir els vincles entre portadors de diferents manifestacions de patrimoni.

Intercanvi d’experiències

Es tracta d’unes jornades especialitzades, no obertes al públic general, que han esdevingut un punt de trobada de les entitats i institucions encarregades de gestionar les manifestacions culturals que han estat declarades com a patrimoni de la humanitat i que tenen l’objectiu d’intercanviar experiències i bones pràctiques en la gestió, protecció i preservació del patrimoni cultural immaterial. La trobada es fa aquesta setmana, de dijous a dissabte, al Pavelló de Suècia de Berga.

Eixos temàtics de la trobada

Enguany, el congrés estarà dedicat a les festes, actes i rituals festius inclosos en la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. Hi haurà dues jornades que inclouran ponències i taules rodones dividides en tres eixos temàtics: Festes i turisme cultural; Pràctiques del patrimoni cultural immaterial associades a les festes; Festes i cohesió social. L’esdeveniment es completarà amb activitats adreçades als assistents de la trobada com per exemple tallers i visites guiades.

Durant les jornades, el Ministeri de Cultura donarà a conèixer les conclusions de la divuitena reunió del Comitè Intergovernamental per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO celebrada el passat mes de desembre a Botswana, on van ser inscrites la transhumància i la tècnica del vidre bufat. A més, es presentarà el nou portal web de Patrimoni Cultural Immaterial d’Espanya, el projecte ‘Raíces Vivas’ que és un arxiu audiovisual sobre patrimoni immaterial que inclou La Patum, i el Llibre Verd per a la Gestió Sostenible del Patrimoni Cultural.