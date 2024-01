Berga impulsa el 9è cicle Rescatem la Memòria, Recuperem la Dignitat per rememorar l’entrada de les tropes franquistes a Berga, el 2 de febrer de 1939. Enguany, farà 85 anys que es va produir aquest fet històric i, per recordar-ho, es duran a terme activitats culturals per fomentar la memòria històrica. Es tracta de propostes per divulgar diferents qüestions relacionades amb la Guerra Civil i el franquisme, des de diversos àmbits.

La programació començarà aquest divendres, 2 de febrer, i s'allargarà fins al 2 de març. Inclou rutes guiades, espectacles teatrals, propostes literàries i musicals, actes de reconeixement, entre d’altres.

Viure en una colònia escolar permanent de muntanya

El Pavelló de Suècia de Berga acollirà aquest divendres 2 de febrer (19 h) la presentació de Les nenes del parc, un llibre escrit per Martí Boneta Carrera i Jordi Ortega Tous. L’edició d’aquesta publicació ha anat a càrrec de l’Ajuntament de Berga i ha comptat amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.

L’estiu el 1932, el Pavelló de Suècia es va aixecar a Berga com la nova Colònia Permanent de Muntanya provinent de l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929. Un cop acabat l’esdeveniment, el govern nòrdic va cedir la construcció a l’Ajuntament de Barcelona en suport de la seva política en pro dels infants. Una part la van destinar a la colònia amb noms d’indrets emblemàtics del Berguedà i una altra, a una gran sala polivalent on escoltaven molta música i feien teatre. El pavelló de fusta, amb la torre triangular, ocupava un extrem de l’antic Parc del Pla de l’Alemany de Berga. La colònia es complementava amb l’edifici d’obra on hi havia les habitacions i el menjador. La Colònia de Berga, juntament amb altres iniciatives de l’Ajuntament de Barcelona, tenia la finalitat d’atendre la gran quantitat d’infants de Barcelona que vivien en unes condicions de salut deplorables. Però també va tenir un vessant educatiu innovador que va portar a la pràctica unes metodologies renovadores. Les “nenes del parc” com les anomenava la gent de Berga, a part de les activitats més usuals, tenien responsabilitats a la colònia.

L’entrada de les tropes franquistes a la ciutat

El 2 de febrer de 1939, les tropes franquistes dirigides pel general Sagardía van accedir a la capital berguedana per la cruïlla que enllaça el carrer del Roser amb la carretera de Sant Fruitós, a la cantonada de l’antic bar Cal Tonillo. Aquest encreuament marcava el límit de la població de Berga i era la mateixa via que portava a Solsona i Barcelona, la qual, va ser emprada per molts berguedans que marxaven al front. Berga i altres poblacions de la Catalunya Central van quedar lluny del front durant molt temps i no van patir la guerra gairebé fins al final. Tot i no haver estat un territori on es produïren enfrontaments bèl·lics directes, sí que van notar els efectes de la guerra en altres àmbits.

La programació d’activitats inclou tres rutes guiades gratuïtes per recórrer els escenaris de l’ocupació franquista. Les visites es faran el dissabte 3 de febrer (16:30 h), el diumenge 4 de febrer (11 h) i el diumenge 25 de febrer (11 h). El punt de sortida de les rutes serà Cal Tonillo. A més, les rutes finalitzaran amb la visita a un dels refugis antiaeris de la ciutat. Les dues primeres visites estaran dinamitzades per Hèctor Aranda, i la tercera per Roser Valverde.

Espectacles escènics, literaris i musicals

Tràfec Teatre posarà en escena l’espectacle 1932 el dissabte 17 de febrer (21 h), al Teatre Municipal de Berga. La companyia teatral s’endinsa en la colònia minera de Sant Corneli el febrer de 1932, després de la revolta llibertària i just abans que les famílies dels revoltats agafin el tren per marxar. El compte de Fígols, Don José Enrique de Olano y Loyzaga els fa fora i un fotoperiodista arriba a la colònia i els pregunta sobre els fets, què ha passat, com ho han viscut i perquè ho han fet. Les entrades tenen un preu de 10 € i es podran adquirir a la taquilla del teatre una hora abans de l’inici de la representació.

Les Bertranettes és una de les propostes incloses en aquest cicle de memòria històrica i també en els actes de commemoració de l’Any Aurora Bertrana, que es faran a Berga amb motiu del cinquantè aniversari de la seva mort. Escriptora, viatgera, activista pels drets de les dones, jazzwoman... Aurora Bertrana va tenir mil facetes al llarg d’una vida moguda pel desig de descoberta i llibertat personal. Membre del primer trio de jazz femení d’Europa, va viatjar arreu i va lluitar per esdevenir escriptora en una època en què el cost de ser una dona independent era altíssim, però que s’atreví a pagar-lo. L’espectacle literari i musical de Tramoia Cultura convida a reivindicar, llegir i ballar una de les figures més apassionants de la literatura catalana del segle XX. Aquesta proposta es portarà a terme el dissabte 24 de febrer (20 h) a la Sala Casino. Les entrades costaran 10 € (entrada anticipada per Internet) i 12 € (entrada a taquilla) i es podran adquirir pròximament al web ticketara.com.

Acte de reconeixement

El diumenge 18 de febrer (12 h) es farà un acte institucional de reconeixement als familiars de les persones deportades als camps de concentració del nazisme. La Sala de Plens de l’Ajuntament acollirà aquest esdeveniment que servirà per homenatjar els berguedans i berguedanes que van patir la repressió i van ser internades en diferents caps de concentració. L’acte compta amb la col·laboració d’Òmnium Berguedà i la participació de Daniel Montañà i Josep Rafart, del Centre d’Estudis d’Avià, autors del llibre “Sota les botes de Hitler. Berguedans als camps de concentració nazis”.

Viquimarató

El dissabte 2 de març es clourà la programació amb una viquimarató, que es farà a la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, de 10:30 a 13 h. Es tracta d’una activitat on un grup de viquipedistes o persones interessades a ser-ho, es troben físicament en un lloc per ampliar i millorar un article o una temàtica determinada de l’enciclopèdia. En aquest cas, l’activitat girarà entorn de la memòria històrica berguedana. La jornada comptarà amb la dinamització de l’Amical Wikimedia i està oberta a totes les persones que desitgin participar-hi i estiguin interessades en l’activitat proposada, així com a les entitats que formen part de la comissió de memòria històrica.