Condemnada a 32 mesos: la falsa doctora de l'Hospital de Berga admet la seva mentida i evita la presó

La falsa doctora de l'Hospital de Berga, investigada per atendre durant anys a pacients de diversos centres de Catalunya fingint que era metge o infermera sense ser cap de les dues coses, ha admès els fets. Segons les fonts consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, el passat 28 de febrer en un jutjat de Berga es va aconseguir una sentència de conformitat que la condemna a 32 mesos de presó. Sara C.C., una dona de 31 anys que ha protagonitzat un dels casos d'intrusisme més greus detectats en el sistema sanitari de Catalunya, no ingressarà a la presó i haurà de pagar una multa de poc més de 1.000 euros.

La fiscalia i les acusacions particulars que han exercit contra la falsa doctora han acordat així mateix imposar a Sara C.C. la prohibició de treballar en cap centre sanitari, tampoc de cambrera o de netejadora, en els pròxims 5 anys; i una multa de poc més d'un miler d'euros.

La condemnada, nascuda a Olot el 1992, no ha hagut d'entrar en la presó perquè manca d'antecedents penals i les acusacions van acceptar que el jutge resolgués, a petició de l'advocada que la defensava, la suspensió de l'execució de la pena.

Intrusisme i falsedat

La falsa metgessa ha estat formalment declarada culpable de la comissió dels delictes continuats d'intrusisme i falsedat documental, la qual cosa ha suposat una condemna d'1 any i 4 mesos de presó per cadascun d'ells, 2 anys i 8 mesos en total.

La sentència considera provat, així ho admet ella en tractar-se d'un text de conformitat, que durant anys ha treballat de metge, infermera o tècnica d'ambulàncies sense les titulacions necessàries per a exercir oficis tan delicats. I que ha diagnosticat a pacients i receptat tractaments farmacològics sense haver trepitjat la universitat de Medicina o la d'Infermeria.

Sara C.C. va ser desemmascarada aquest passat estiu per la direcció de l'Hospital Sant Bernabé de Berga després d'exercir durant set mesos com a metge en una àrea tan delicada com la d'urgències. Segons aquest centre sanitari, l'únic que ha donat explicacions públicament i també l'únic que ha depurat responsabilitats destituint el responsable de la seva contractació, Sara va treballar entre desembre de 2022 i juliol de 2023, un període durant el qual va tractar a uns 850 pacients, la majoria dels quals van ser de poca gravetat. El que significa també que per les seves mans van passar alguns greus.

Satisfacció

Agustina Arias, l'advocada que representa a Sara C.C., ha confirmat el contingut de la sentència i ha afegit que valora molt positivament l'acord aconseguit perquè ha evitat que la seva clienta ingressés a la presó, objectiu prioritari de l'estratègia de la defensa, i també que el cas es convertís en una causa complexa que hagués pogut dilatar-se durant anys.

El secretari de la junta de govern del Col·legi de Metges de Barcelona, Gustavo Tolchinsky, també s'ha mostrat, en declaracions a El Periódico, satisfet amb una condemna que prova els delictes comesos i que permet crear "un cordó de seguretat" que impedirà que Sara s'acosti a centres sanitaris espanyols en els pròxims 5 anys per a reincidir.

Tolchinsky subratlla que casos com el d'aquesta intrusa mostren la necessitat de consultar amb els col·legis si tots els sanitaris en actiu estan degudament formats i acreditats.

Usurpació

La falsa doctora enganyava els responsables dels hospitals lliurant captures de pantalla de les titulacions i aportant el número de col·legiat d'un altre professional. Només hauria fet falta que qualsevol de la dotzena d'empreses sanitàries per a les quals ha treballat consultés amb els col·legis professionals per a adonar-se que el número de col·legiada de Sara pertanyia a un metge que tenia un altre nom.

Aquest detall, que Sara C.C. utilitzés el seu nom real en lloc de la identitat del metge al qual havia robat el seu número de col·legiat, ha ajudat la falsa doctora a evitar que la condemna inclogués també el delicte d'usurpació d'estat civil. Llavors sí que hauria ingressat a la presó.

Carreres i concerts

En els últims anys, Sara C.C. ha treballat com a metge d'urgències en centres com l'Hospital Universitari Dexeus de Barcelona o ha format part dels equips de prevenció que el RACC envia per a atendre pilots de proves de motor celebrades en el circuit de Montmeló o a assistents de concerts com el festival Cruïlla.

Va estrenar la seva mentida amb un lloc d'auxiliar d'infermeria en una clínica de cirurgia estètica de Girona i també ha ocupat places d'infermera a l'Hospital Universitari de Vic o de tècnica d'ambulàncies en companyies com Transport Sanitari de Catalunya (TSC), que treballa per al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat.