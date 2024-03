Berga obre el termini per sol·licitar parada al carrer el dia de Sant Jordi

L’Ajuntament de Berga ha obert el termini per sol·licitar l’ocupació de la via pública el dia de Sant Jordi, el dimarts 23 d’abril. El consistori distribuirà les parades de roses i llibres, tenint en compte la disponibilitat de l’espai i prioritzant les botigues que desitgin posar parada davant del seu establiment comercial. Les persones o entitats interessades poden tramitar fins al 10 d’abril les peticions, que inclou sol·licitud i liquidació de la taxa corresponent. Cal fer-ho mitjançant una instància anomenada Llicència d’ocupació de la via pública per a llocs de venda eventuals disponible a l’apartat Tràmits i gestions del web ajberga.cat o en clicant aquí.

En el document de sol·licitud de l’espai, caldrà especificar el tipus de parada que es vol instal·lar, ja sigui venda de llibres, de roses, d’ambdós productes o d’altres articles relacionats amb Sant Jordi. També caldrà indicar la ubicació i la mida de l’estand, així com l’horari d’ocupació. A més, cal adjuntar la carta d’autoliquidació tributària, que és el document que acredita que s’ha abonat la taxa per portar a terme l’activitat.

Les persones jurídiques i les entitats sense ànim de lucre han de fer la sol·licitud de forma telemàtica, mentre que les persones físiques poden tramitar-ho en línia o presencialment, a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana situada a l’Ajuntament de Berga.