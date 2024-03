L'aprovació del pressupost de Berga té "el vot de confiança" de BeGI, que espera que s'executin els projectes acordats

L’Ajuntament de Berga aprovarà aquest dijous el pressupost municipal per aquest 2024. La CUP i ERC governen en minoria i necessiten com a mínim el suport d’un dels tres grups a l’oposició per tirar endavant els pressupostos. Després de negociacions, comptaran amb el suport de Junts i BeGI. Hi votaran a favor després de posar sobre la taula projectes prioritaris per executar i que l’equip de govern ha acceptat.

El ple extraordinari de pressupostos arriba a finals del primer trimestre de l’any. Es farà dijous a 2/4 de 8 del vespre.

Junts va posar sobre la taula una desena d’inversions per donar el seu «sí» al pressupost i el govern ha acceptat les propostes.

Vot de confiança de BeGI

Berga Grup Independent (BeGI) votarà a favor dels seus primers pressupostos. Els dos regidors que van entrar a l’Ajuntament després de les eleccions municipals han condicionat el seu «sí» al compromís del govern per tirar endavant actuacions encallades i nous projectes a curt, mitjà i llarg termini.

Per a BeGI és prioritari tramitar el Pla d’Actuació Específica per fer arribar l’aigua a Queralt, desencallar la urbanització dels Pedregals, resoldre el litigi amb Inberga Tur, construir l’estació de busos, executar al maig el projecte guanyador del pressupost participatiu de millora de l’entorn de la residència Sant Bernabé i canviar la gespa del camp de futbol «incorporant, això sí, el filtre per al cautxú per evitar la contaminació de l’aigua», ha remarcat la regidora Judit Vinyes.

Aquest llistat de projectes, segons BeGI, «ja haurien d’estar fets o embastats. Nosaltres donarem el suport que calgui perquè tirin endavant, però si l’any que ve no s’han fet no tornarem a donar suport als pressupostos. És el nostre vot de confiança».

Altres actuacions que proposa BeGI i que entoma el govern, a curt termini, són millorar les rotondes d’entrada a Berga amb il·luminació, lletres, arbrat..., reforçar la senyalització viària i apostar per passos de vianants amb relleu amb pintura, fer manteniment de jardins i col·locar una tanca per ampliar el pati de l’escola bressol municipal Flor de Neu.

A mitjà i llarg termini, els independents han posat sobre la taula obres per dignificar progressivament els equipaments esportius municipals, no només el camp de futbol sinó també, per exemple, amb la construcció de tres noves pistes de pàdel i nous vestidors per complementar el canvi de moqueta de les pistes de tenis. BeGI també ha preparat un estudi per construir una pista poliesportiva al Tossalet, «que després es pot cobrir, i seguir actuant amb un espai de jocs infantil, un aparcament i un camp de futbol de sorra per encabir-hi a dins camps de vòlei platja», ha detallat el regidor Lluís Minoves.

BeGI insisteix en la importància d’iniciar els passos de revisió del Pla Urbanístic (POUM): «Hem demanat una partida per contractar una empresa d’arquitectes que faci els primers estudis. I mentre no es faci el POUM, «fer modificacions de normes, ja sigui per posar al dia al local del castellers, per facilitar l’obertura de comerços al barri vell o per fer una pista d’atletisme a la Valldan».

D’altra banda, el grup demana un avantprojecte per remodelar el mercat municipal, «per estudiar quins usos volem en aquest espai». Reivindica la remodelació de la placeta de la Font del Ros. I el suport a les entitats esportives, socials i culturals, entre altres accions.

Els regidors Judit Vinyes i Lluís Minoves valoren que l’equip de govern «ens hagi escoltat i tingui predisposició de tirar endavant projectes perquè Berga hi guanyi».

El PSC no avalarà els pressupostos

El portaveu socialista, Abel Garcia, ha lamentat que no se’ls tingui en compte: «Podríem ser un bon aliat, però el govern de la CUP i ERC no ens escolta». Ha criticat que fins aquesta mateixa setmana no se’ls hagi informat del ple extraordinari de pressupostos, «amb els canvis d’agenda d’última hora que això comporta».

Abel Garcia ha explicat que tot i haver posat sobre la taula propostes com el pla de contractació, la nova licitació de l’aigua, el canvi de gespa del camp de futbol, la millora de voreres i asfaltatge de carrers o una nova ubicació per a l’estació d’autobusos «No se’ns hagi dit res més. Tampoc ens han fet arribar mai els ingressos i despeses de la residència, que vaig demanar per poder fer propostes reals a partir dels números. No se’ns dona l’oportunitat. Ens menystenen». Segons Abel Garcia, «és difícil votar a favor del pressupost».

El seu vot seria en contra, però admet que cal una reunió dels regidors del PSC, militants i membres de la llista per consensuar el posicionament. També ha recordat que el pressupost del 2020 es va aprovar gràcies al seu vot i que «no s’ha complert cap dels compromisos que la CUP va adquirir».