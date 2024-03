La urbanització dels Pedregals és la inversió estrella del pressupost de Berga, que puja a 23,3 milions

L'Ajuntament de Berga desencallarà aquest any la urbanització dels Pedregals. Aquesta és la voluntat de l'equip de govern (CUP i ERC), que preveu destinar 2,3 milions d'euros en reprendre i finalitzar unes obres que van començar l'any 2009 i que van quedar inacabades perquè propietaris afectats no van pagar les quotes que els pertocaven. La urbanització entorn de l'escola de La Llar es va aturar i, de fet, el centre encara no té un bon accés. Una altra imatge significativa de la zona és el pont que va quedar a mig fer al capdamunt de la Rasa del Canyet.

Segons el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, "és una obra necessària i serà una de les obres més importants dels últims anys". Es finançarà amb la resta de quotes que hauran de pagar els propietaris dels terrenys, entre els quals també hi ha l’Ajuntament de Berga. Un cop es pugui treure a concurs l'obra i adjudicar-la, es preveu un termini d’execució de 9 mesos "des del moment que hi entrin les màquines", ha matisat Aleix Serra.

La urbanització dels Pedregals s'emporta la partida més important del capítol d'inversions per aquest 2024, amb 4,5 milions (en concret 4.569.463 euros) per a actuacions a la via pública, en equipaments, esports i patrimoni.

Pel que fa al total del pressupost que aprovarà aquest dijous l'Ajuntament de Berga és de 23,3 milions (concretament, 23.311.016 euros), un 6,68% més que l'any passat (el 2023 el pressupost va ser de 21, 8 milions). S'aprovaran al ple d'aquest dijous a l'Ajuntament de Berga.

Una part de l’increment prové de la integració de la residència municipal que el març de 2023 va passar a ser gestionada directament per l’Ajuntament de Berga. Augmenten també les despeses de personal per la incorporació dels sous i la seguretat social de la quarantena de treballadors de la residència i també per la pujada de l'IPC i per dues regularitzacions establertes per llei.

4,5 milions d'euros d'inversions

El gruix de la inversió se l'emporta la urbanització dels Pedregals, però l'Ajuntament de Berga contempla destinar partides destacades en altres actuacions:

Millora de la seguretat al teatre municipal . És un projecte que està adjudicat i que s'iniciarà a principis de maig, amb un pressupost de pràcticament 400.000 euros.

. És un projecte que està adjudicat i que s'iniciarà a principis de maig, amb un pressupost de pràcticament 400.000 euros. Actuacions a la xarxa d'aigua potable . Per un import previst de 270.000 euros es farà la renovació de trams de la xarxa d’aigua potable (121.000 euros) en alguns carrers del barri vell. Es durà a terme, durant el primer semestre d'aquest any la regulació de la pressió de la xarxa de distribució d’aigua potable en episodis de sequera (110.000 euros). I es farà la monitorització de les captacions d’aigua municipals (43.000 euros).

. Per un import previst de 270.000 euros es farà la renovació de trams de la xarxa d’aigua potable (121.000 euros) en alguns carrers del barri vell. Es durà a terme, durant el primer semestre d'aquest any la regulació de la pressió de la xarxa de distribució d’aigua potable en episodis de sequera (110.000 euros). I es farà la monitorització de les captacions d’aigua municipals (43.000 euros). Projecte per transformar i millorar l'accessibilitat de la placeta de la Font del Ros. S'arrossega de l'anterior mandat, ja que no es va executar i té un cost previst de 200.000 euros.

S'arrossega de l'anterior mandat, ja que no es va executar i té un cost previst de 200.000 euros. Actuacions de patrimoni (muralles i portals). El consistori disposa d'una subvenció de 152.000 euros per fer realitat actuacions contemplades al Pla director del castell de Sant Ferran de Berga i el seu entorn.

El consistori disposa d'una subvenció de 152.000 euros per fer realitat actuacions contemplades al Pla director del castell de Sant Ferran de Berga i el seu entorn. Instal·lacions fotovoltaiques . Es continuaran instal·lant plaques solars als edificis municipals, enguany amb una partida de 150.000 euros.

. Es continuaran instal·lant plaques solars als edificis municipals, enguany amb una partida de 150.000 euros. Millores a escoles públiques. Amb una partida de 150.000 euros, l'actuació més quantiosa serà la reparació de la façana de l'escola Santa Eulàlia, per garantir-ne la seguretat (136.000 euros).

Amb una partida de 150.000 euros, l'actuació més quantiosa serà la reparació de la façana de l'escola Santa Eulàlia, per garantir-ne la seguretat (136.000 euros). Abastament d'aigua al santuari de Queralt. Aquesta obrar s'arrossega dels pressupostos del 2023 i preveu invertir 133.000 euros per connectar l'actual canalització a una xarxa que ofereix més garanties d'aigua, mitjançant bombeig i noves canonades.

Aquesta obrar s'arrossega dels pressupostos del 2023 i preveu invertir 133.000 euros per connectar l'actual canalització a una xarxa que ofereix més garanties d'aigua, mitjançant bombeig i noves canonades. Enderroc de l'antic edifici de Finques Ciutat del carrer Major. Amb un pressupost de 90.000 euros, permetrà ampliar l'accés a la plaça del Forn i ja és una obra que s'havia de fer, però la licitació va quedar deserta i s'ha de tornar a treure a concurs per adjudicar-la.

Ciutat del carrer Major. Amb un pressupost de 90.000 euros, permetrà ampliar l'accés a la plaça del Forn i ja és una obra que s'havia de fer, però la licitació va quedar deserta i s'ha de tornar a treure a concurs per adjudicar-la. Mobiliari i jardins de la residència Sant Bernabé. Se substituiran diferents elements de mobiliari, adquisició de llits i accions de millora als jardins, amb una previsió de 70.000 euros.

Se substituiran diferents elements de mobiliari, adquisició de llits i accions de millora als jardins, amb una previsió de 70.000 euros. Projecte de renovació de la plaça de Sant Pere . Es redactarà un projecte executiu, amb un import de 47.000 euros, per a la futura renovació dels murs del conjunt de la barana de la plaça.

. Es redactarà un projecte executiu, amb un import de 47.000 euros, per a la futura renovació dels murs del conjunt de la barana de la plaça. Canvi de la gespa artificial del camp de futbol. És un altre projecte que va quedar encallat el 2023. Es preveu finançar el pagament de la nova gespa (225.000 euros) durant un període de quatre anys, de manera que la partida prevista pel 2024 és de 45.000 euros.

A part d'aquestes actuacions, el capítol d'inversions en contempla d'altres de menys volum econòmic. S'hi inclouen les propostes que van posar sobre la taula Junts i BeGI (a l'oposició). En aquest sentit, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha agraït que hagin aportat "propostes realistes". També ha agraït la tasca del regidor d'Hisenda, Moisès Masanas.

El deute de l'Ajuntament

Moisès Masanas ha explicat que el pressupost s'ha estructurat de manera que el retorn del deute previst per aquest any estigui compensat amb l’import destinat a les inversions, "per tal de no generar més deute a la ciutat". L’Ajuntament de Berga prevereu retornar 1,1 milinons d'euros de deute. Igual que a finals del 2023, la previsió a finals del 2024 és que el deute se situï a 5,4 milions d'euros. L'explicació és que l'equip de govern demanarà nous crèdits per ajudar a finançar les inversions.

Igual que a finals del 2023, la previsió a finals del 2024 és que el deute se situï a 5,4 milions d'euros, molt per sota del 18,8 milions del 2014. Moisès Masanas ha recordat que "l’esforç efectuat en els últims anys, fa que en aquests moments, si es presenta la possibilitat de portar a terme un projecte important, es pugui afrontar amb una mica més de múscul financer".

Segons l’alcalde, Ivan Sànchez, "el deute es troba en el punt més baixa del gràfic de tot els segle XXI. En unes xifres prou òptimes per pensar com fem avançar la ciutat".