Música i gastronomia, combinació perfecta a la Pobla de Lillet

Què tenen en comú la música, concretament el seu format físic en vinil, i la gastronomia? Aparentment, res, més enllà que la música estigui a vegades present en bars o restaurants o ens agradi escoltar-la quan mengem. No obstant això, si anem demà a la Pobla de Lillet, veurem que la fusió d’una cosa i altra són una realitat a la Fira de la Tapa i el Disc. La mostra, que arribada a la tercera edició, s’ha consolidat com una proposta singular, atípica i també exitosa. La fira proposa música i menjar per descobrir noves cançons i artistes, per augmentar les col·leccions de discos i per descobrir la gastronomia poblatana.

El gruix de la festa es concentrarà aquest dissabte amb música en directe, tastos de tapes i parades de discos de vinil i música punxada de tota mena de gèneres. Qualsevol amant de la música podrà trobar peces interessants a la Pobla. Laura Luceño i Lost Sailors seran els encarregats de punxar la música en directe, mentre que les tapes es podran degustar de les 11 del matí a les 2 i, a partir de les 6 de la tarda, al festival de tapes.

I diumenge al matí, hi haurà parades de discos de vinil i música punxada. Xavier Serra, regidor de Promoció Econòmica de la Pobla de Lillet, ha explicat a Regió7 que l’edició d’enguany servirà per «acabar de consolidar la fira, que ja s’ha convertit en un punt marcat del calendari del poble». Segons ha argumentat, «la primera va ser una prova, però vam morir d’èxit perquè va venir molta gent. En la segona estàvem més ben preparats i, tot i que va ploure i es va fer al pavelló, estava ple a vessar».

Ha admès que és una combinació atípica, però molt atractiva: «Mai no s’havia fet una fira de discos al Berguedà i vam voler combinar-ho amb la proposta dels restauradors locals, que s’esforcen molt amb les tapes». Pel que fa als visitants, «hi ha gent molt apassionada per la música, que assisteix a la fira un any i repeteix l’any sobre, perquè busca coses noves».