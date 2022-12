Dimarts 13, les deu del matí i plou torrencialment a Madrid. Però unes ballarugues a ritme del ‘Dancing Queen’ d’Abba poden alegrar el dia a qualsevol. Per tant és un bon moment per visitar la discoteca més petita del món (bé, n’hi ha una altra a Berlín), que és a Madrid. Teledisko és una espècie de cabina situada als jardins de l’Institut Goethe (a prop del passeig de la Castellana), que en un mínim espai t’ofereix, gratis (per ara) música (el repertori no és gaire extens, però són grans hits ballables com l’esmentat tema d’Abba; ‘Umbrella’, de Rihanna, i ‘Barbie Girl’, d’Aqua), entre d’altres, i un ambient discotequer en tota regla al qual no falta el fum, els llums intermitents i la típica bola.

Per accedir-hi n’hi ha prou amb triar una de les cançons a la pantalla situada a l’exterior (si toques l’opció de foto has d’introduir el teu correu, i tot i que sembla que no serveix de res, t’arriba). Al principi sembla que la cosa no funcioni, perquè no sents res, però et dirigeixes a la porta, l’obres i comença la festa! Una festa individual o de màxim dues persones per aquells als qui no els importi el frec, perquè l’espai és mínim.

Ambient discotequer

El primer que et trobes, a més d’una paret forrada en ‘skay’ platejat, ambientada en els anys setanta, són uns botons que compleixen el que prometen. Perquè s’activa el fum, els llums, gira la bola. I a ballar’! El millor de tot: ningú et veu. La sensació d’alleujament està garantida. Alguna cosa semblant al que devien sentir les ànimes pecadores quan sortien del confessionari.

S’acaba la música. Obres la porta i comproves que la ‘síndrome de La cabina’ (referència apta només per a ‘boomers’; la generació Zeta pot consultar a Google: cabina Mercero) que en algun moment poguessis haver sentit s’esvaeix. I a l’exterior continua sent un matí gris, humit i regna el silenci. Per a tu ha sortit el sol.