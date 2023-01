La venjança musical de la colombiana Shakira contra la seva exparella, l'exfutbolista del Barça, Gerard Piqué, a més d'una bomba artística, està resultant ben rendible. La cantant ha publicat aquest dimecres, juntament amb l'exitós productor argentí Bizarrap, el seu primer tema de l'any, on carrega contra l'exfutbolista després de la ruptura el mes de juny passat.

Amb el títol críptic de BZRP Music Session #53, aquesta cançó forma part del que es podria anomenar 'la trilogia de la separació' de les dues 'celebrities', juntament amb Monotonía (publicada l'octubre del 2022 i amb videoclip rodat a Manresa), en què Shakira feia explícita la seva tristesa i ja llançava alguns dards contra Piqué i la seva nova companya sentimental, i Te felicito, publicada a l'abril, en què ja enviava missatges més directes a l'exjugador del Barça.

Segons càlculs d'Activos, el portal d'Economia de Prensa Ibérica, sobre la base de les reproduccions d'aquestes cançons a Spotify i YouTube i a la xifra que paga cada plataforma per cada visualització, les tres noves creacions de Shakira han produït fins ara, almenys, 21 milions d'euros en ingressos. La xifra no és tota per a ella, ja que és a repartir entre totes les persones implicades en la producció dels temes i tothom qui en té part dels drets d'autor.

Aquest dijous al migdia, BZRP Music Session #53 acumulava, en menys de 24 hores, uns 45 milions de reproduccions entre YouTube i Spotify. En concret, uns 28 milions de visualitzacions a la plataforma de vídeos Youtube, mentre que Monotonía o Te felicito s'han reproduït 158 milions i 440 milions de vegades, respectivament. En el cas de Spotify, l'última i polèmica cançó de la cantant colombiana s'ha sentit uns 17 milions de vegades, Monotonía 170 milions i Te felicito també fins a 440 milions de vegades com a Youtube. Spotify paga al voltant de 0,037 cèntims i YouTube 0,0069 cèntims per cada reproducció. Cal tenir en compte que la darrera cançó de l'artista s'ha publicat fa menys de 24 hores i que és una de les més escoltades del dia. Cada hora suma una o dos milions de reproduccions més, que podrien accelerar-se de matinada quan el mercat americà comenci a despertar-se.

La infidelitat com a motiu principal de la separació de la parella i els dards que la cantant ha anat llançant al futbolista a través de la música des del mes de juny passat, han donat peu a moltes converses a Internet. Tant és així, que la colombiana Shakira s’ha convertit en una icona sobre el despit i el desamor, i les seves frases han estat molt aclamades a Twitter per milers d’usuaris que les han vist com un mirall de les seves pròpies històries. A més, els primers fragments que s’havien filtrat de BZRP Music Session #53 només unes hores abans de l’estrena oficial van acabar de fer créixer encara més l’expectació que ja hi havia i han acabat desembocant en tot un èxit de visualitzacions.

Els primers fragments que s'havien filtrat de BZRP Music Session #53 només unes hores abans de l'estrena van fer créixer encara més l'expectació i ha desembocat en tot un èxit de visualitzacions.

La cantant també ha aprofitat la seva darrera creació per parlar d'altres escàndols que ella mateixa ha protagonitzat. En una part de la cançó canta: "em vas deixar de veïna la sogra, amb la premsa a la porta i el deute d'Hisenda". Aquesta frase fa referència al litigi de la cantant amb l'administració, que el va acusar d'haver defraudat 14,5 milions d'euros entre el 2012 i el 2014 al simular no viure a Espanya.

La defensa de l'artista ha insistit que Shakira no va viure a Espanya de forma estable fins al 2015 i que, per tant, no havia de pagar aquí els seus impostos. Tot i això, la Fiscalia sosté que la colombiana va passar a Espanya 183 dies o més, el requisit que fixa la llei perquè un ciutadà sigui considerat resident fiscal. Per això, mitjançant aquesta tesi, el ministeri públic demana més de vuit anys de presó i una multa de 23,8 milions d'euros.