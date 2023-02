Les bromes absurdes amb càmeres ocultes a Manresa triomfen a Tiktok. Un cas d'èxit el protagonitza Pau Llatjos (@pauly.makkator), un jove que acumula milions de reproduccions amb els vídeos que penja a la plataforma. El seu compte acumula més de 2,5 milions m'agrada i més de 122.000 seguidors. La clau de la viralitat del manresà és el carrer: al Passeig Pere III, a la zona universitària de la FUB, a les bases o al centre històric. Qualsevol lloc és un bon punt per fer riure als manresans i als milions d'usuaris de les xarxes socials.

Les bromes del manresà, que també grava a Barcelona, Madrid o la Universitat Autònoma de Barcelona, es diferencia de les altres que es troben a les xarxes. Llatjos crea escenaris impossibles i absurds que deixen a la gent totalment bocabadada.

La seva especialitat és fingir caigudes. En una d'elles, a fora de la FUB, Llatjos cau a terra davant d'unes noies que ràpidament es preocupen pel seu estat. Ell, els demana que si us plau li donin una cosa que té a dins de la motxilla: una albergínia. Per la sorpresa de les noies, Llatjos l'agafa i la mossega. En aquell moment sembla que comença a recuperar-se i afegeix: "me ha diagnosticado el medico 'berenjnitis'". Les noies es pregunten entre elles, tot rient, si es tracta d'una broma. Ell els hi respon que no i marxa demanant perdó. Aquest vídeo té més d'1 milió de reproduccions, un autèntic èxit.

Aquesta mateixa broma, també a prop de la FUB, la fa amb una parella. Aquest cop també cau i els demana que li donin el que guarda a la motxilla: un got i una ampolla d'un licor. És fa un combinat amb un refresc, davant les sorpresa de les víctimes de la càmera oculta. No entenen res. Llatjos els hi explica: "me han diagnosticado borracho perdido". Aquest clip acumula 1.3 milions de reproduccions, un altre èxit del manresà.

En èpoques de Nadal Llatjos es converteix en Pare Nadal. En un altre tiktok, està assegut a la terrassa de la cafeteria de l'Abat. Sona una alerta on es demana: "a tots els Pare Noel de paisà, alerta 50371: vol avariat amb destí Manresa". Es comença a despullar i vestir amb la roba del Pare Nadal, davant de la mirada de tots els consumidors de l'establiment, que riuen sense entendre res. Quan ja està vestit marxa corrents i torna amb una bossa plena de regals.

Les últimes, a les terrasses de diferents bars del Passeig, hi és acompanyat d'una noia amb qui simulen tenir una relació. Ell, menter parlen, diu el nom d'una altra noia. La suposada "xicota" es posa com una fúria i el crida davant de tothom. Parla amb els altres consumidors de les taules i els hi explica les barbaritats que fa i que sonen totalment absurdes. La gent riu molt, pensant que allò és una discussió de veritat. Al final, quan ja es comencen a dir cada vegada més absurditats, confessen que és una broma de càmera oculta. Aquests vídeos, penjats fa una setmana, gairebé tenen un milió de visualitzacions.

Els comptes de Tiktok d'humor són tot un èxit a la xarxa social. A casos com el de Pau Llatjos, s'hi afegeix el de la santfruitosenca Erola Moreno, que acumula més de 15 milions de reproduccions en dos vídeos on fa bromes de càmera oculta dins de biblioteques. A ella se li sumen també altres comptes com el de Dídac Ribot, que fan també bromes de càmeres ocultes i que en algun moment han triat el Bages. En aquest cas va ser a Sant Fruitós on va intentar enganyar veïns fent-se passar per un repartidor molt especial.