La vida privada de Gerard Piqué en els últims mesos ha donat molt a parlar. Després d'anunciar la seva ruptura amb Shakira, els rumors sobre una tercera persona van començar a cobrar força fins que, finalment, el futbolista va fer oficial la seva relació amb Clara Chía.

Després de deixar enrere la seva carrera com a futbolista per a començar nous projectes professionals, Piqué s'ha mostrat poc inclinat amb la premsa evitant revelar com es troba en aquesta nova etapa de la seva vida en l'àmbit sentimental. Fa només una setmana, el català va fer broma amb la premsa mentre passejava amb la seva actual parella de la mà, sense importar-li les conseqüències.

Des que Shakira va treure el seu últim hit musical amb Bizarrap on llançava diferents indirectes feia la seva exparella, Gerard ha estat el focus d'atenció, ja que de moment havia evitat pronunciar-se en res relacionat amb la mare dels seus fills. Ha estat ara quan, sense pèls en la llengua, no ha dubtat a donar el nom de la colombiana contestant a una pregunta en concret.

Durant l'entrevista amb el jove tiktoker britànic John Nellis, se li va preguntar a l'exfutbolista quin era el contacte més famós que tenia en la seva agenda del telèfon mòbil. Entre tots els noms que podria haver dit, Piqué no va dubtar a respondre que el de Shakira: "Potser, diria que Shakira. Va ser la meva parella, podria ser ella. Estic pensant en seguidors d'Instagram. Si és sobre futbol, Cristiano, que és el més seguit en el món".

A més, s'ha mostrat molt seriós en parlar per primera vegada de la seva separació de la cantant, reconeixent que no ha estat gens fàcil per a ell: "Els últims mesos per a mi han estat complicats, necessitava desconnectar i marxar-me uns dies de vacances".

D'altra banda, també ha decidit parlar públicament per primera vegada de la seva actual parella, i encara que semblava que era ell qui portava la veu cantant en la seva nova relació, Gerard ha sorprès amb unes declaracions durant les xerrades de presidents de la Kings League.

L'empresari ha revelat que Clara Chía és la que "porta els pantalons" en la parella, almenys en qüestions d'estètica, reconeixent a Ibai Llanos que és ella qui tria la seva roba: "No veig revistes de moda, la veritat és que vaig amb la meva núvia a la botiga i m'ho compra ella, saps? Soc una marioneta".

La cançó de Clara Chía

Els rumors assenyalaven que Clara Chía havia estat hospitalitzada, però res s'havia aclarit sobre aquest tema. La veritat és que la cançó va sorprendre el cercle de Piqué i la seva parella. Però i si la núvia del futbolista hagués respost amb un altre tema? Així ho ha volgut imaginar el programa de Telecinco Fiesta, que ha anat més enllà.

Maria Verdoy s'ha ficat en la pell de Clara Chía, la nova parella de Gerard Piqué, i ha creat amb l'ajuda de la resta de l'equip de 'Fiesta' un autèntic hit: la resposta de la jove catalana a la cançó de Shakira amb Bizarrap.

La lletra d'aquesta peculiar versió de la sessió 53 és el que sens dubte podria ser el punt de vista de Clara Chía de tot l'escàndol format després de la sonada ruptura del futbolista i la cantant colombiana.

L'equip de 'Fiesta' no sols ha creat la resposta ideal a la cançó de Shakira, també ha viatjat fins a Barcelona per a posar a tot volum la cançó enfront de la casa de Shakira. Sortirà la cantant colombiana al balcó a respondre al programa?