Croissants rodons farcits amb cremes d'allò més curioses. A les xarxes se'ls coneixen com a New York Rolls i en els últims mesos s'han convertit en un dels dolços més aclamats arreu del món. La seva popularitat a xarxes com TikTok i Instagram han fet que la tendència de provar-los s'estengui per tot el planeta. A Manresa van arribar a principis de març. Es venen a la Croissanteria de Cal Girona i cada dia n'esgoten existències. A Barcelona també se'n poden trobar a la pastisseria BO&MIE o a Eixampeling Brunch & Bakery, tot i que cada vegada són més els forns que inclouen el producte als seus taulells. Però, saps d'on són originaris i per què s'han convertit en tot una tendència?

Tal com el seu nom indica, els New York Rolls van néixer a Nova York, en un local situat a la zona sud de Manhattan anomenat Lafayette Café & Bakery. L'establiment d'aires parisencs, pioner en l'elaboració d'aquesta delícia gastronòmica, va batejar el dolç amb el nom de Croissant Supreme, però el seu lloc d'origen ha fet que socialment siguin reconeguts com a New York Rolls.

Un vídeo penjat a TikTok va fer famosa la curiosa elaboració d'un forn d'aires parisencs de Manhattan

La seva popularitat va néixer una mica per atzar, i també per la màgia de l'algoritme de TikTok. El vídeo d'una usuària anònima de la plataforma tastant la innovadora pasta va catapultar l'establiment i la seva creació a la fama després d'acumular més de 2 milions de visualitzacions. Ara per ara, les cues per aconseguir-ne una unitat (que es ven a un preu de 8 dòlars) es formen a primera hora del matí abans d'aixecar la persiana.

Una varietat de sabors extravagants

El New York Roll farcit de xocolata és la versió estrella d'aquest establiment novaiorquès. Però aquesta és una de gairebé 10 varietats. També en venen de festuc, Rose berry spritz amb maduixes, Corn berry crunch, farcit amb nabius i amb topping de blat de moro i caramel salat, Peaches N'Crème amb préssec, així com edicions especials com el Pumpkin chai latte (per Halloween) i el Suprême de Noël (per Nadal). A Manresa, a banda de la varietat tradicional de festuc, n'hi ha de Nutella, Nocilla blanca i Kinder.