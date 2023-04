Març ha estabilitzat el clima i ha aconseguit un ambient primaveral al llarg del mes, tot i que, ha acabat amb temperatures més altes del normal, però amb avís de precipitacions a molts territoris. Abril continua amb la primavera, tal com s'esperava, encara que, no es veu ni gota d'aigua des de fa diverses setmanes a moltes parts del territori espanyol.

La Setmana Santa s'ha presentat amb un clima estable a la major part del territori espanyol i amb temperatures que superen el que s'esperava. Ara, molts es pregunten que passarà la resta del mes. "Abril, aigües mil" és el refrany que milers de persones utilitzen per presentar aquest mes, però de moment, sembla que no li farà justícia.

I és que milers de persones estan preocupades per l'absència de precipitacions. Tot i això, Jorge Rey, jove aficionat a la meteorologia, avança un canvi radical. En la seva darrera publicació, va col·laborar amb Pablo Ochera, que va anunciar el final de la sequera a través d'un peculiar mètode: els moviments de les formigues.

"A la meva àrea, les formigues estan extraient terra frenèticament dels seus formiguers", diu el col·laborador. Basant-se en això, estima que “en unes tres o quatre setmanes, com a màxim, hi haurà una gota freda o DANA”.

Predicció de les formigues

Els animals són sensibles als canvis climàtics, especialment les formigues, que poden detectar, fins i tot, els canvis atmosfèrics més subtils amb les antenes. La predicció de les formigues és un mètode tradicional sense fonament científic basat en l'observació. Resulta que, quan les formigues traslladen els seus formiguers a una altura més gran o amb diferents materials, és un senyal que plourà.

Jorge Rey ha afegit que, segons els models meteorològics, hi haurà un canvi significatiu en el temps d'aquí a uns deu dies. "L'anticicló es desplaçarà cap al nord, portant borrasques atlàntiques cap a la península Ibèrica", ha assenyalat. I així, el jove ha sentenciat que “posarà fi a la sequera amb grans volums de pluja”.

Jorge Rey avança una altra sorpresa

D'aquesta manera, Jorge Rey i Pablo Ochera anticipen un canvi radical en el temps: "Hi haurà una entrada d'aire fred acompanyada de vent humit i precipitacions al vessant Mediterrani"

Tot i això, aquests dies es mantindran les altes temperatures que acumularan energia per a les futures tempestes. "Aquesta entrada d'aire fred portarà sens dubte pluges copioses", ha confirmat Rey. "Una cosa molt necessària, atesa la situació actual a Espanya", ha afegit.

Les elevades temperatures i la falta de pluja estan causant estralls al territori, com ha explicat Pablo Ochera: "La pastura seca està creant condicions ideals per a incendis i la seva ràpida propagació". Per això, ha instat a tenir precaució i evitar encendre foc a prop d'àrees forestals.