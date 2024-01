Un Ferrari groc va ser el protagonista d'un espectacular accident aquest dimarts Madrid, concretament a l'altura del número 89 del Passeig de la Castellana, entre l'estadi Santiago Bernabéu i Nuevos Ministerios.

Segons informa la Policia Municipal, el conductor del cotxe esportiu, valorat en uns impressionants 400.000 euros, va donar positiu al control d'alcoholèmia. Aquest incident l'ha situat en el punt de mira de la policia, ja que ara serà investigat per un delicte contra la seguretat viària.

L'incident va tenir lloc al voltant de les tres de la matinada, i com a conseqüència, la persona que ocupava el seient del copilot va resultar ferida i va ser atesa pel servei d'urgències Samur.

El cotxe de luxe va quedar completament destrossat per la part davantera, a banda de provocar el tall de tres carrils a La Castellana per facilitar l'atenció a les víctimes i retirar el vehicle sinistrat.

Destrozan un Ferrari al chocar en pleno Paseo de la Castellana



Humor a les xarxes

No va trigar a aparèixer l'humor a les xarxes socials, on alguns internautes no van poder resistir-se a fer comentaris divertits sobre l'accident. Un usuari va afirmar que el "Gran Premi de Fórmula 1 ja ha arribat a Madrid. Safety Car a pista", posant una dosi d'ironia a l'esdeveniment.