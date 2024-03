Nova polèmica per una altra foto de Kate Middleton: les xarxes parlen d'un nou muntatge

La polèmica sembla haver-se instal·lat en el Palau de Kensington. Després del controvertit anunci de la princesa Kate Middleton, que dilluns passat reconeixia a través d'un comunicat haver manipulat la fotografia oficial pel Dia de la Mare al Regne Unit, una nova imatge de la princesa sortint de la casa reial britànica és motiu de sospita per als usuaris a les xarxes.

El mateix dia de les disculpes per part de Middleton, aquesta va ser captada al costat del seu marit, el príncep Guillem. La instantània, presa per Bruce Bennet i publicada pel diari 'Daily Mail', mostra als prínceps de Gal·les abandonant el Castell de Windsor asseguts en la part posterior d'un cotxe. Una foto que, com calia esperar, va servir per a escriure un reportatge. No obstant això, de totes les fotografies, la que ha fet saltar (una altra vegada) totes les alarmes ha estat, precisament, una en la qual Middleton dona l'esquena a les càmeres per mirar per la finestreta.

Lluny d'impedir noves conspiracions, la baixa qualitat de la fotografia ha facilitat aquesta tasca als més desconfiats. El suposat muntatge, segons han advertit diversos usuaris a les xarxes, s'hauria dut a terme per mitjà d'una imatge presa el passat 25 de desembre en Sandringham, que casualment coincideix amb l'última aparició pública de la princesa britànica fins a la data.

"És la mateixa foto"

Uns altres, en canvi, han optat per remuntar-se molt més enrere, concretament al 2016. Va ser llavors quan, a la seva arribada a la localitat francesa de Thiepval amb motiu de la celebració del centenari de la batalla de Somme, Middleton va lluir un 'look' pràcticament idèntic al qual es dedueix per la silueta d'aquesta foto més recent.

"És clarament la mateixa foto. Necessiten fer-ho millor o, simplement, dir-nos què està passant…", publica l'usuari Liam West al costat d'un vídeo en el qual sobreposa una imatge sobre l'altra.