El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que aquest mes de gener d’enguany, des de l’1 fins al dia 31, 12 persones han mort en 12 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida a les carreteres catalanes 14 persones en 12 sinistres mortals. Al llarg del primer mes d’aquest 2024 també s’han registrat 33 ferits greus, 18 menys que en el gener del 2023.

De les 12 víctimes mortals, 11 eren homes i 1 dona. D’aquests 11 homes, 10 eren conductors i 1 era vianant. Es tracta d'un home de 74 anys i veí de Castilléjar, a Granada, qua va morir a la C-55, a Castellbell i el Vilar, quan va ser atropellat per un turisme mentre travessava la via des de la gasolinera que hi ha a tocar del túnel de Bogunyà per accedir a l'estació de servei que hi ha just al davant.

Pel que fa al col·lectiu de vulnerables, de les 12 víctimes mortals, 1 era vianant (1 menys que el gener de 2023) i 4 eren motoristes i en aquest sentit persisteix la problemàtica en la mortalitat de les persones que circulen amb motocicleta, atès que n’han mort 3 més que el gener de 2023. La resta de finats, 6 circulaven amb turisme i 1 amb furgoneta. Des de l’SCT s’insta a motoristes, ciclistes i vianants a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, i a la resta d’usuaris, respecte i prudència per reduir les víctimes dels col·lectius vulnerables.

Pel que fa als sinistres, dels 12 accidents mortals, 5 han estat col·lisions amb un sol vehicle i 7 amb més d’un vehicle implicat. Si analitzem les morts per tipus de dia de la setmana, 7 han tingut lloc en dia feiner i 5 en cap de setmana, festiu o vigília de festiu. D’altra banda, també convé destacar que per franja d’edat la meitat dels morts tenien més de 55 anys.

Finalment, si analitzem les víctimes mortals de trànsit per demarcacions, 4 s’han produït a Barcelona, 4 a Tarragona, 2 a Lleida i 2 a Girona. L’any passat, les 14 víctimes mortals del mes de gener es van repartir entre Barcelona (6), Tarragona (4) Lleida (3) i Girona (1).