De l’11 a 0 de Font a Gironella a la setena majoria consecutiva de Gimeno a Castellgalí

De les 131 majories absolutes que s’han originat després de les eleccions del 28 de maig passat a municipis de l’àrea d’influència de Regió7 n’hi ha algunes d’especialment rellevants per la seva contundència o pel seu context o trajectòria.

Sens dubte, en el primer apartat crida especialment l’atenció el cas de Gironella, del que Regió7 ja se’n va fer un ampli ressò amb una entrevista al seu principal protagonista, l’actual alcalde i de nou candidat David Font, que va guanyar les eleccions arrasant. En aquests comicis es va presentar liderant les sigles d’un partit independent, Més x Gironella, i va aconseguir la totalitat dels 11 regidors que té el consistori. Els electors li van donar 1.862 vots, el 91,3% del total. Mentre que l’altre partit que es presentava a Gironella, el PSC, tot just va superar el centenar (111, per ser exactes). David Font té 42 anys i és alcalde de Gironella des del 2010, quan va entrar a través d’un pacte de govern ERC-CIU. Encapçalant la llista de CiU va guanyar el 2011, el 2015 va aconseguir la majoria absoluta, el 2019 amb Junts la va ampliar amb 9 d’11 regidors i aquest any, la victòria ha estat d’11 a 0. Com a militant del PDeCAT, David Font va optar per crear la llista Més x Gironella.

Per trajectòria, el cas sens dubte més notable és el de Cristòfol Gimeno, candidat del PSC a Castellgalí. Els socialistes van obtenir el passat dia 28 una clara victòria que els ha donat una majoria absoluta folgada, amb 7 dels 11 regidors (ERC i Junts quedaran a l’oposició). El fet rellevant en aquest cas, però, és que Gimeno, alcalde actual, no només encetarà el seu setè mandat al capdavant del consistori, sinó que ho fa sumant també la seva setena majoria absoluta. Mai no ha tingut necessitat de pactes. Cristòfol Gimeno es va estrenar com a alcalde el 1999 en un Ajuntament que en aquell moment tenia 7 regidors, el 2007 va passar a estar format per 9 regidors, i que el 2019 va augmentar fins a 11. De fet, aquest és un consistori on els que han governat des del 1979 (fins al 1999 va ser sempre a mans de Convergència i Unió) ho han fet sempre amb majoria absoluta.

L’altre alcalde més veterà de l’àrea central, juntament amb Gimeno, el de la Molsosa (Solsonès), Marià Torra, té una trajectòria totalment paral·lela. També encetarà el seu setè mandat com a batlle gràcies a la seva setena majoria absoluta, tot i que no sempre liderant la mateixa formació. En aquest cas encapçalava la llista de Compromís per la Molsosa, vinculada a Junts.

Al Pont de Vilomara, el també socialista Enric Campàs suma una trajectòria molt més curta que la del seu company de partit a Castellgalí. Tot just ara completa el seu primer mandat i té assegurat el segon a partir de dissabte, ja que ha tornat a ser candidat i ha assolit la majoria absoluta (ha obtingut 7 regidors, i ERC 4). En aquest cas, el que és significatiu és que aquest triomf fa que s’asseguri que l’Ajuntament vilomarenc només hagi estat governat per un sol color en els 44 anys d’ajuntaments democràtics, el roig socialista. I només en dues ocasions, a les primeres eleccions i a les de fa quatre anys, ho va fer sense majoria absoluta. Una posició que ara ha tornat a recuperar.

I una de les majories absolutes més impactants d’aquest proper mandat la tenim a Castellbell i el Vilar. No pas per trajectòria del futur alcalde, Adrià Valls (Sumem per Castellbell-AM), que s’estrenarà en el càrrec, sinó per com va arribar aquest triomf, del que ja se’n va fer ressò aquest diari. Un sol vot, el que es va extreure de l’últim sobre del recompte, li va donar el triomf davant l’altra candidatura que es presentava, la del PSC amb l’actual batllessa, Montserrat Badia, per un resultat de 827 a 826. Tot i que hi va arribar a haver 25 vots nuls, en la revisió que se’n va fer cinc dies després de les eleccions per part de la Junta Electoral de Zona de Manresa, tots es van considerar com a tals i, per tant, es va ratificar el resultat. Aquest únic vot de diferència suposava que la llista guanyadora obtenia 6 regidors per 5 del PSC, el que equival a una majoria absoluta que garanteix el canvi de govern a partir de dissabte que ve.