La Catalunya central tindrà una vintena de novetats formatives en l’àmbit de l'FP

La Catalunya Central tindrà una vintena de novetats formatives en l’àmbit públic de l'FP que es posaran en marxa el curs vinent, distribuïts entre una vintena també de centres repartits arreu del territori. Una dotzena correspon a cursos que s’afegeixen a la resta d’oferta de la que ja disposen aquests centres, mentre que la resta son també nous però en substitueixen d’altres que s’hi feien fins ara perquè s’ha decidit fer un canvi de perfil formatiu. També es reparteixen entre diferents nivells formatius.

Així, on hi ha més novetats és en el cas dels Programes de Formació i Inserció. Se’n creen dos d’auxiliar d’activitats esportives, l’un a l’institut Castellet de Sant Vicenç, i l’altre al Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. L’institut Llobregat de Sallent n’estrena el curs vinent d’orientador d’auxiliar de suport a les persones en la pràctica sòcio esportiva, i el Guillem Catà de Manresa posarà en marxa el d’auxiliar en centres sanitaris. Tots ells s’afegeixen a l’oferta ja existent dels respectius centres. D’altra banda, inclosos com a canvis de perfil l’institut Moianès de Moià estrenarà un programa de formació i inserció d’auxiliar de vivers i jardins en substitució del PFI d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. L’institut Lacetània de Manresa posarà en marxa el d’auxiliar de comercialització de productes i logística en substitució del d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. A l’institut de Puig-reig s’iniciarà el d’auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de restauració en substitució del de vivers i jardins. I al Guillem de Berguedà de Berga passaran a fer un PFI d’auxiliar en centres sanitaris en substitució del de vendes, oficina i atenció al públic.

Com a cicles de Formació de Grau Mitjà, l’institut Sant Ramon de Cardona estrenarà el proper curs el de Gestió administrativa.

També hi ha novetats molt rellevants en els Cicles de Grau Superior, un dels quals també correspon a l’institut Castellet de Sant Vicenç, que incorpora el de laboratori d’anàlisi i control de qualitat. Amb aquest nou cicle, el Departament d'Educació converteix el centre de Sant Vicenç de Castellet en el referent comarcal pel que fa als estudis professionals de química i fa possible que els estudiants de la zona puguin completar tot un itinerari formatiu en aquest àmbit, des de la formació professional de grau mitjà fins al grau en Enginyeria Química que ofereix l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa. Aquesta ampliació arriba després de la bona resposta que ha tingut el cicle formatiu de grau mitjà Operacions de Laboratori, iniciat l'any 2021.

A l’institut Francesc Ribalta de Solsona engegarà el d’automatització i robòtica industrial, i s’hi incorpora també el d’integració social, tot i que en aquest cas en substitució del d’educació infantil. Al Guillem Catà de Manresa es posa en marxa un cicle superior de caracterització en substitució del d’estilisme i direcció de perruqueria

D’altra banda, al Lacetània de Manresa es farà un augment d’un grup de 1r del de programació de la producció en fabricació mecànica i es dobla el grup d’auxiliar de muntatges en instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas.

Entre els centres públics i concertats de la Catalunya Central hi haurà una oferta el curs vinent de 211 programes, 30 dels quals corresponen a Programes de Formació i Inserció, 3 Cicles Formatius de Grau Bàsic, 111 de Grau Mitjà, 80 de Grau Superior, 1 curs d’especialització i 5 d’Itineraris Formatius Específics.

Tal com ja va informar Regió7, les comarques de la Catalunya Central disposaran arrencar el curs el mes de setembre amb més de 4.900 places educatives de l’àmbit de la Formació Professional, amb un lleuger increment ja que 184 seran noves, ja sigui per ampliació de cicles més demandats o de programes d’inserció, però també per la implantació de nous.

Seran 50 els centres que impartiran estudis d’ensenyaments professionals, 27 dels quals de titularitat pública, amb 344 títols, que inclouen els cicles formatius en els diferents graus, programes d’inserció. 138 projectes tindran el format dual, distribuïts entre 29 centres i amb la participació d’unes 400 empreses.