Les reserves dels embassaments del sistema Ter-Llobregat han baixat sota el llindar de l'emergència. Ara mateix, als pantans d'aquests dos rius només hi queden 99,88 hm3 d'aigua. Segons el Pla Especial de Sequera (PES) de la Generalitat, quan baixa dels 100 hm3 s'ha de declarar l'entrada en fase d'emergència. Per això, el Comitè Interdepartamental de la Sequera es reunirà aquest dijous per valorar l'entrada de bona part dels catalans en aquesta fase més restrictiva.

Les reserves estan ara al 16,3%, però la previsió és que en els propers dies es baixi del 16%, ha indicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que ha explicat que la situació crítica ha forçat a aquesta reunió extraordinària de dijous on “es valorarà” l’escenari i “molt probablement” es decretarà l’emergència. Segons Plaja, les altes temperatures d’aquests dies “han tingut un impacte i han provocat un descens en la reserva d’aigua més pronunciat, més propi de primavera que d’ara”. És per això que, si com es preveu, es decreta l’emergència, el Govern avança que “es donaran instruccions clares del que això comporta per a la població i per a tots els sectors”. Aquests són els municipis de la Catalunya central afectats per l'emergència Solsonès Navès

Olius

Solsona

Riner

Pinós

Clariana de Cardener Catalunya declararà l'emergència per sequera aquest dijous per la caiguda dels embassaments Berguedà Montmajor

Montclar

L'Espunyola

Viver i Serrateix

Puig-reig Bages Cardona

Sant Mateu de Bages

Navàs

Balsareny

Castellnou de Bages

Súria

Fonollosa

Callús

Santpedor

Sant Joan de Vilatorrada

Rajadell

Manresa

Sant Fruitós

Castellfollit del Boix

Sant Salvador de Guardiola

El Pont de Vilomara i Rocafort

Castellgalí Anoia El Bruc

Piera

Hostalets de Pierola

Masquefa Baix Llobregat Esparreguera

Olesa de Montserrat

Collbató

Sant Esteve Sesrovires

Abrera

Martorell