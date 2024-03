Primeres retencions a les carreteres de la regió per l'operació sortida de Setmana Santa

Les carreteres de la regió central registren ja les primeres retencions de trànsit per l'operació sortida de Setmana Santa. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), a la C-16 s'acumulen més de 4,3 quilòmetres de retencions a Berga en sentit Cercs. Durant les primeres hores de l'operació sortida també s'han registrat cues puntuals a la C-55, a Sant Vicenç de Castellet, en direcció Manresa.

Les principals congestions de trànsit d'aquest dijous a primera hora de la tarda es concentren a l'AP-7. Entre Torredembarra i el Vendrell en sentit Tarragona, es registraven 11 quilòmetres de cua. Entre dijous i divendres, Trànsit preveu que es produiran uns 575.000 desplaçaments de sortida des de l'àrea de Barcelona. De cara dilluns, s'esperen uns 590.000 desplaçaments de retorn.

Trànsit situa la C-16 com un dels punts calents del dispositiu

El Servei Català del Trànsit situa la C-16 com una de les vies que tindran més retencions durant el dispositiu especial que es posa en marxa per Setmana Santa. Per aquest motiu, s'hi aplicaran diferents mesures d'ordenació del trànsit com ara la incorporació de carrils especials, limitacions en la velocitat o el tancament de l'accés a l'entrada nord de Guardiola de Berguedà, una mesura que s'aplica cada diumenge des del febrer per evitar que els vehicles utilitzin aquesta drecera per esquivar les cues que es formen des del Túnel del Cadí fins a la connexió amb l'autovia a Berga.

L'any passat la C-16 va arribar a acumular 13 quilòmetres de cues entre Berga i Cercs en sentit nord en l'operació sortida, mentre que el retorn dels vehicles va ser més esglaonat. Aquest any Trànsit preveu que la mobilitat en aquesta via podria ser superior a l'any passat, tenint en compte que la Setmana Santa arriba més avançada en el calendari, amb les pistes d'esquí obertes i amb neu acumulada de les darreres setmanes, fet que pot incrementar els desplaçaments cap a les zones de muntanya.