El Món Màgic de les Muntanyes, la programació nadalenca de la Seu d’Urgell, ha proposat activitats lúdiques i festives adreçades als joves de la Seu i la comarca. Així, el regidor de Joventut, Joan Llobera, ha remarcat que «des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament urgellenc hem organitzat per a aquestes festes una dotzena de propostes adreçades a adolescents i joves perquè puguin gaudir lúdicament de les festes». Les activitats juvenils continuaran dissabte que ve, dia 10 de desembre, amb la celebració de la 1a edició de Nadales des dels Balcons, a càrrec de músics del territori, de dos quarts de dotze a dos quarts de dues del migdia, de manera itinerant en balcons del centre històric de la Seu d’Urgell. L’activitat és organitzada per Ivan Caro i l’Ajuntament urgellenc. També per a dissabte dia 10 de desembre a la tarda el programa ha previst una sessió d’iniciació al món del vòlei.