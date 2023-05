Esquerra i Junts per la Seu lluitaran per mantenir el govern municipal de la capital alturgellenca, repetint candidats i després d'una legislatura en què totes dues formacions van pactar i s'han repartit el càrrec d'alcalde en el temps segons els vots obtinguts en les eleccions de 2019. Mentre, Compromís X La Seu, partit guanyador dels darrers comicis, presenta una llista encapçalada per Joan Barrera després que Òscar Ordeig deixés de ser regidor al novembre de 2021. I a la CUP el número u passa a ser Bernat Lavaquiol, un dels principals portaveus de la plataforma Stop JJOO. D'altra banda, PP i VOX, ara sense representació, tornen a presentar candidatura i l'espai dels comuns es queda aquest cop sense llista, com també passa amb Ciutadans.

L'actual alcalde de la Seu d'Urgell, el republicà Francesc Viaplana, torna a encapçalar la candidatura d'ERC a la capital alturgellenca, tot mantenint a la seva número dos, Marian Lamolla. Mentre, l'actual regidor de Cultura i Esports, Carlos Guàrdia, deixa la tercera posició i passa, de forma simbòlica, a ocupar el penúltim lloc de la llista. La formació va aconseguir quatre representants en els darrers comicis municipals, un més que als de 2015.

En el cas de Junts per la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega repeteix per segon cop com a número u de la candidatura. Per la seva banda, la primera tinent d'alcalde, Mireia Font, no hi és present a la llista després d'haver estat regidora a la capital alturgellenca durant dos mandats. El partit va assolir cinc regidors, dos menys que al 2015 quan es presentava Albert Batalla per tercer cop consecutiu.

Mentre, Compromís X La Seu, amb sis representants a l'oposició, és el que presenta més canvis en els primers llocs de la llista. Així, està encapçalada per l'actual regidor Joan Barrera, que fa de portaveu arran de la renúncia d'Òscar Ordeig per centrar-se en les seves tasques al Parlament de Catalunya i com a primer secretari del PSC a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran. Pel que fa als números dos i tres, David Servat i Gemma To, es tracta de noves incorporacions, mentre que l'actual regidora Carlota Valls no figura en la candidatura.

Per la seva banda, la llista de la CUP la lidera Bernat Lavaquiol, el segon dels representants obtinguts al 2019. L'actual regidora Xènia Antona passa a la sisena posició de la candidatura, per sota de Pau Lozano, que va entrar al consistori al 2015, quan la formació es va presentar per primer cop a les municipals de la Seu d'Urgell.

Pel que fa a la resta de partits que actualment no tenen representació a l'ajuntament, el Partit Popular presenta una candidatura encapçalada per Mario Garcia, en substitució de Pere Chica. Mentre, VOX fa el mateix amb Antonio Escudero, que relleva com a número u a Manuel Gonzalez. D'altra banda, l'espai dels comuns es queda aquest cop sense llista per primer cop des de l'era democràtica, tenint en compte que anteriorment s'havia presentat com a Iniciativa i PSUC. Tampoc presenta candidatura Ciutadans, a diferència de les eleccions de 2019.

Dos dels projectes importants per a la capital alturgellenca que han vist la llum en aquest mandat han estat la posada en marxa d'un nou Centre d'Atenció Primària i la implementació de l'INEFC-Pirineus. En aquest cas, però, queda pendent la construcció d'un nou edifici per acollir els alumnes d'aquests estudis universitaris a l'Horta del Valira. Un dels projectes que també s'ha de materialitzar en aquesta zona és el de la residència per a la gent gran. Finalment, està previst construir un nou hospital comarcal a tocar de l'N-260, al costat del parc de Bombers.