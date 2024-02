Els contenidors de les fraccions d'orgànica i resta d'un barri de la Seu d'Urgell on hi ha un miler dels 6.000 habitatges que té la ciutat han quedat tancats des d'aquest dilluns. Així, per poder-hi dipositar la brossa, cal utilitzar un clauer electrònic o una aplicació de mòbil que identifica el propietari o llogater de cada domicili que s'ha donat d'alta al sistema. L'objectiu de la mesura és augmentar el percentatge de recollida selectiva, que ara és d'un 56% a la capital alturgellenca i que pràcticament no ha variat en els darrers deu anys. La Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet preveu fer-la extensiva a tota la ciutat a partir de l'1 de maig i implantar-la també al mes de setembre a la resta de municipis del nord de la comarca.

La prova pilot es duu a terme en una zona de l'eixample de la Seu d'Urgell, concretament en el quadrant que hi ha entre l'avinguda del Salòria i el carrer de la Circumval·lació. Des de la Mancomunitat han decidit tancar els contenidors d'orgànica i resta perquè són les fraccions que més s'allunyen dels objectius de recollida selectiva. En aquest sentit, el gerent de l'ens, Jordi Vilaró, assegura que més de la meitat de la població no recicla la matèria orgànica de manera correcta, tot i que ja fa 25 anys que es recull de forma separada i s'han fet múltiples campanyes de conscienciació. El tancament d'aquests contenidors arriba després que, l'any 2022, s'instal·lés una nova tecnologia que permetia als usuaris identificar-se voluntàriament en el moment de dipositar els residus. Amb aquest procés es podien estalviar fins a 60 euros a l'any en el rebut de la brossa en funció del que reciclaven. Tenint en compte que la recollida selectiva no ha augmentat "significativament" en aquest temps, segons ha explicat Vilaró, s'ha volgut donar un pas més i controlar les fraccions d'orgànica i resta. D'aquesta manera, es pretén millorar el percentatge de recollida selectiva i superar el 65% que marca com a obligatori la Unió Europea. El gerent de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet afirma que amb un "model voluntarista" no hi ha més marge de millora i que, davant d'aquest escenari, veu el sistema del tancament de contenidors "més suportable" que el del porta a porta. Així, en el cas del municipi de Centelles (Osona) al 2022 es va aconseguir un 71% de recollida selectiva amb la implantació del sistema de tancament de contenidors. Mentre, en aquest mateix període i amb el sistema de recollida porta a porta es va assolir un 81% a Berga, un 72% a Solsona i un 67% a Sort.