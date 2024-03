Cap a l’escola a roda del gran grup

La Seu d’Urgell ha estrenat aquesta setmana una iniciativa pionera al Pirineu consistent a organitzar una gran grup de ciclistes d’alumnes i pares per anar a l’escola amb prioritat de pas. La mesura ha satisfet els participants ja en el primer dia de funcionament i es portarà a terme, de moment, cada divendres.

Anar a l’escola no té perquè ser un mal tràngol pels alumnes. Ni pel fred, ni pel trajecte rutinari ni perquè no s’hi va amb els amics. A la Seu, de moment un dia a la setmana, també pot esdevenir una activitat divertida que fomenta la seguretat en els desplaçaments, la mobilitat sostenible i el coneixement real de la ciutat. El projecte, que porta per nom «Bicibus», ha estat organitzat per l’Associació de Famílies de l’escola Pau Claris amb el suport de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de la Seu amb l’objectiu de promoure l’ús de la bicicleta en la mobilitat escolar. L’experiència compta en la seva fase inicial de tres rutes amb sortida en tres punts de la ciutat: el barri de Sant Pere, la plaça Bisbes Prínceps i el carrer Guillem de Plandolit. Els infants pedalen pels carrers de la Seu a primera hora acompanyats d’adults que, com ells mateixos, van senyalitzats amb armilles o elements reflectors i casc protector. En la primera edició d’aquesta volta ciclista diària per anar a l’escola hi han pres part desenes d’alumnes de totes les edats amb tot tipus de talles de bicicletes, amb els pares i també sols. La iniciativa s’ha activat en fase pilot per tal que en els pròxims mesos s’hi puguin anar incorporant més escoles i centres educatius amb noves rutes.

«Estem molt contents»

La presidenta de l’AFA de l’escola Pau Claris, Maria Santacruz, ha explicat que «des de l’AFA estem molt contents de poder engegar aquest projecte ja que, com a escola verda que som, volem fomentar la mobilitat activa escolar en bicicleta entre els nostres infants; estem molt agraïts tant a l’escola coma l’Ajuntament que ens hagin ajudat a dur a terme aquesta iniciativa. Esperem que sigui el primer pas cap a una mobilitat més saludable i segura a tota la ciutat i que en breu més escoles s’hi puguin sumar».

El projecte Bicibús complementa el de Camins Escolars que també te en marxa l’Ajuntament amb, també, el repte de fomentar una ciutat «inclusiva, cohesionada, sostenible, segura, saludable i accessible», segons han explicat des del consistori. Aquest projecte general compta amb un pressupost de 150.000 euros.