El PSC de Martorell ha iniciat una recollida de signatures per reclamar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que restableixi les urgències nocturnes al CAP de Buenos Aires, que ampliï el servei de pediatria en aquest ambulatori i que hi hagi un augment de recursos per tal que els professionals sanitaris tinguin els mitjans necessaris per poder dur a terme la seva tasca.

Segons el candidat socialista a l’alcaldia de Martorell, Javier González, “necessitem un gran pacte entre totes les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament, les entitats socials i veïnals, els sindicats i el teixit associatiu per reclamar, de forma conjunta, al govern català que posi fi a les deficiències que tenim en matèria sanitària a Martorell.” I ha afegit: “Seria desitjable que fos el govern municipal qui liderés aquesta demanda, però com que veiem que no ho fa, hem decidit posar-hi remei perquè la salut és una qüestió que depèn de totes i tots.” González ha avançat que el PSC portarà pròximament una moció al ple municipal per tal de presentar una queixa conjunta al govern català. González considera que cal “unir esforços perquè Martorell tingui una sanitat de primer nivell". I ha afegit que "des del PSC, i suposo que la resta de formacions polítiques ho comparteixen, reclamem el dret a estar malalts i a poder ser ben atesos”.