El Consell de Col·legi d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) ha reclamat la reobertura del centre de naixements de Martorell. Fa uns dies es va anunciar que el centre tancava temporalment per manca de llevadores. El Consell reconeix que aquesta manca és una dificultat que dificulta el relleu generacional i que es compleixi amb les ràtios aconsellades. Malgrat to, ha considerat que la sobrecàrrega que pateixen les professionals "no és excusa" per tancar el centre de naixements, un projecte que ha destacat "motiva i estimula" les llevadores i que ha lamentat que resulta "inviable" sense el suport institucional i la cooperació de tots els agents implicats.

Per això, ha reclamat la cooperació de tots els agents implicats i el suport necessari per poder tornar a reobrir aquest servei. El Consell d'Infermeres, juntament amb el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) han obert una línia de treball per analitzar la situació i les accions a emprendre per garantir la reobertura del centre i l'atenció als usuaris.