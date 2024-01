L’Oficina de Català d’Esparreguera ha tancat el 2023 amb un total de 81 parelles participants al Voluntariat per la Llengua (VxL), un 26,6% més que l’any anterior, quan es van registrar 64 parelles en aquest programa d’intercanvi lingüístic del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), que fa 20 anys que se celebra al municipi. A més, l’any passat es va recuperar el programa de voluntariat a la Residència Municipal Can Comelles, per compartir una hora setmanal de tertúlia en català amb els avis i àvies del centre.

D’altra banda, Eparreguera compta també amb 160 comerços i 9 entitats adherides, que es comprometen a garantir l’atenció en català als seus clients i s’impliquen en el foment de l’ús oral de la llengua. Pel que fa als cursos que s’ofereixen des del servei, l’any passat es van registrar 342 inscripcions, el 94% de les quals per a cursos presencials i el 6% per a cursos en línia. Aquest programa de la Generalitat sempre ha tingut una bona resposta de la població. La responsable de l’Oficina de Català d’Esparreguera, Maria Romero, ha destacat que “dins del Centre de Normalització Lingüística Ca n’Ametller, l’Oficina de Català d’Esparreguera és qui té, amb molta diferència, més parelles i més establiments adherits, més fins i tot que municipis molt més poblats com Martorell, Sant Vicenç dels Horts o Molins de Rei”. Les parelles participants adquireixen el compromís de trobar-se una hora a la setmana per a conversar en català. “El voluntariat es pot fer en modalitat presencial però també virtual i tenim gent que està aprenent català amb parelles d’Esparreguera des de Colòmbia, França i també d’altres punts de l’estat espanyol, com Múrcia o Mèrida”, ha apuntat Romero. Entre les novetats de l’any passat hi destaca la recuperació del voluntariat a la residència municipal Can Comelles, que va quedar suspès durant la pandèmia per les restriccions sanitàries. En aquest sentit, la responsable de l’Oficina de Català ha explicat que “és un voluntariat doblement social, perquè es fa un acompanyament a la gent gran i també un acompanyament lingüístic”. Paral·lelament, el programa compta també amb 160 establiments adherits, que es poden reconèixer pels adhesius de color verd que tenen a la façana, i 9 entitats, que es comprometen amb l’ús del català, que són Petjades de Colors, la Fundació privada La Passió, la Colla de Diables d’Esparreguera, els Castellers d’Esparreguera, el Club Bàsquet Esparreguera, l’Agrupació Fotogràfica d’Esparreguera, Associació per a la defensa del Patrimoni de la Colònia Sedó i el seu entorn, Càrites Esparreguera i la Biblioteca Municipal l’Ateneu. Romero ha subratllat que “Esparreguera és el segon municipi del Centre de Normalització Lingüística Ca n’Ametller amb més entitats adherides, només superat per Molins de Rei”. D’altra banda, l’Oficina de Català d’Esparreguera va registrar durant el 2023 un total de 341 inscripcions als cursos que es van oferir, 321 de les quals van ser per a cursos presencials i 20 en cursos en línia. Els quatre nivells reconeguts d'acord amb els nivells que marca el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) són: Bàsic (A2), Elemental (B1), Intermedi (B2) i Suficiència (C1).