Esparreguera ha registrat 139 accidents de trànsit en vies urbanes durant el 2023, un 6% més que durant el 2022, segons es desprèn de les Dades de Seguretat de la Policia Local d’Esparreguera, que es presentaran públicament a la propera Junta Local de Seguretat. Tot i l’increment no hi ha hagut cap víctima mortal en vies urbanes de la població en els darrers 10 anys. I aquesta és una dada que es valora com a «molt positiva». Paral·lelament, Penalva apunta que «a partir d’ara també podrem contrastar aquestes dades amb la informació que ens donin les càmeres de videovigilància instal·lades als accessos del municipi i de l’illa de vianants, que ens permetran analitzar els fluxos de trànsit i la mobilitat».

El document també indica que els accidents amb persones ferides en vies urbanes s’han incrementat un 12%, passant de 25 a 28, i augmenten els ferits greus, que passen d’un a dos, mentre que els lleus es mantenen, amb 32 registrats, i no es registra cap víctima mortal. Pel que fa a les activitats de prevenció i control, els agents del cos de seguretat municipal han realitzat 145 controls de trànsit planificats, un 11,6% menys que l’any passat, i 1.527 proves d’alcoholèmia, un 36% més de les que van dur a terme el 2022. En referència a les denúncies de mobilitat, la Policia Local n’han interposat un total de 2.035 per causes vinculades a l’estacionament, un 16,5% més que el 2022, i 351 relacionades amb la circulació, un 31,2% menys que l’any passat.

En referència a les causes d’aquest lleuger increment en l’índex d’accidentalitat del municipi, el sergent en cap de la Policia Local d’Esparreguera, Tomàs Penalva, ha indicat al web municipal que «en els darrers anys, a causa de la pandèmia, es va reduir la mobilitat a l’estrictament necessari, i hem detectat que després d’això tothom viu més al dia, hi ha més mobilitat i més presència en l’espai públic».

Les causes d’aquest increment d’accidents també poden estar vinculades, segons el sergent, a circular a una velocitat inadequada per les circumstàncies de la via o a l’increment de l’antiguitat del parc mòbil. «Ara caldrà analitzar els punts exactes on s’han produït els accidents per si hi ha circumstàncies conjunturals millorables, com l’estat de la carretera, la visibilitat o la senyalització», afirma Tomàs Penalva.

Pel que al tipus d’accident, el que ha registrat més casos és el xoc contra objecte, que representa un 32% del total d’accidents del 2023. En segon posició se situa el fregament o col·lisió lateral (19%), seguit de l’envestida frontolateral (17%) i l’encalç (11%).