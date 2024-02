La Policia Local d'Olesa de Montserrat ha programat durant el 2024 una vintena de campanyes amb l'objectiu de reduir la sinistralitat i disminuir el nombre de danys personals i materials als seus veïns. Pel que ve d'any, la Unitat de Trànsit ha establert un total de 22 campanyes relacionades, entre d'altres, amb vianants, ciclistes o transport de persones, segons han explicat fonts municipals. Amb aquestes campanyes es vol conscienciar a la població sobre la importància de la precaució i es planifiquen conjuntament amb el Servei Català de Trànsit.

Durant el mes de gener ja s'han realitzat dues campanyes: una centrada en els ciclistes i una altra en el transport escolar, menors i viatgers. A partir del 8 de febrer, fins al 14 de febrer, s'iniciarà la corresponent al control i conscienciació dels perills de la drogoalcoholèmia.

La Policia Local destaca la importància d'aquestes campanyes per minimitzar els accidents i reduir els riscos per als conductors i vianants.En aquest sentit, la Policia Local recorda que el consum de drogues o alcohol afecta la forma de conduir perquè minva el temps de resposta, ja que dona percepcions, entorns i situacions de control falses. La campanya sobre la drogoalcoholèmia es repetirà els mesos de juny i desembre, coincidint amb les festes de Sant Joan i Nadal.

Les campanyes que venen

A finals del mes de febrer s'iniciarà una campanya específicament dirigida als vianants. Se centrarà a conscienciar sobre el respecte a les senyalitzacions viàries, com passos de zebra o semàfors, per reduir el risc d'atropellaments, segons les mateixes fonts. Els factors més destacats que poden fer perdre l'atenció en aquests senyals són anar amb pressa, despistats mirant el mòbil o escoltant música. La Policia Local ressalta la importància de ser conscients que els conductors poden tenir problemes de visibilitat per culpa d'elements a la via o el sol. Per tant, s'incideix en la importància d'estar atent quan els vianants transiten per la via pública.

Des de març fins a desembre, la Policia Local d'Olesa té previst dur a terme més campanyes de sensibilització. Destaquen les de velocitat, distraccions al volant, seguretat passiva, motocicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP). La Unitat de Trànsit recorda que la seguretat en el trànsit és responsabilitat de tota la ciutadania i que, per tant, és important respectar les normes de trànsit i les campanyes que organitza la Policia Local.