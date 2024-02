La línia de bus interurbà que connecta l’estació de Ferrocarrils d’Olesa de Montserrat amb la població d’Esparreguera va tancar l’any 2023 assolint els 197.333 viatgers, amb una mitjana diària de 641 viatges. Es tracta d’un creixement del 26,7% respecte la demanda de l’any anterior (155.775). Del total de viatges de l'any passat, 56.884 van correspondre a la demanda d’aportació a Ferrocarrils, a través de la intermodalitat de bus i tren.

La línia actua com a servei d’aportació de passatgers a l’estació d’FGC d’Olesa de Montserrat i ofereix a la ciutadania d’Esparreguera una connexió directa amb el tren. Al seu torn, l’any 2023 la demanda a l’estació de Ferrocarrils d’Olesa també va registrar un important creixement, del 22,5%, tot passant dels 348.105 viatges el 2022 als 426.554 l’any 2023. Es tracta d’un increment per sobre de la mitjana de creixement del conjunt de la línia Llobregat-Anoia, que va ser del 18,5%.

Fa poc més d’un any, la línia d’autobús va estrenar dos vehicles elèctrics, dins del pla de Ferrocarrils per electrificar els busos que connecten les estacions amb els entorns propers. L’operadora, DIREXIS TGO, preveu estrenar-hi pròximament millores en l’experiència d’usuari, com la instal·lació de pantalles a bord amb informació del servei i noves funcionalitats a l’app, com la posició en temps real de cada autobús. La línia també implantarà el sistema d’orientació per veu Navilens per a persones amb discapacitat visual, que permetrà la coordinació amb el mateix sistema que FGC té operatiu a l’estació d’Olesa.

Ferrocarrils col·labora, des de l’any 2000, amb diferents operadors en el finançament de línies d’autobús interurbanes, competència de la Generalitat de Catalunya (a través de la Direcció General de Transports i Mobilitat), en tant que són en part o en la seva totalitat línies de bus que aporten viatgers a Ferrocarrils i assumint el supòsit que, si no existís la línia de bus, la persona que avui fa l’enllaç no utilitzaria el servei ferroviari. D’aquesta manera, segons fonts de FGC, es fomenta la intermodalitat bus-tren, coordinant horaris, establint uns horaris de qualitat i promovent a la vegada el transport públic.

D’altra banda, la línia de bus que enllaça l’estació d’Olesa d’FGC amb Esparreguera és una de les set línies interurbanes que connecten estacions d’FGC amb nuclis que el Departament de Territori, a través de Ferrocarrils, està renovant amb autobusos elèctrics. Fins ara, s’han electrificat també les línies que connecten l’estació de Bellaterra d’FGC amb el Parc de l’Alba a Cerdanyola; l’estació de Sant Joan d’FGC amb el Polígon Can Sant Joan, i l’estació de Ferrocarrils de Sant Vicenç dels Horts amb Torrelles de Llobregat. Les altres línies previstes d’electrificar són Capellades-estació, Piera-urbanitzacions i Piera-Hostalets de Pierola.