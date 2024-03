El PSC d’Olesa de Montserrat ha presentat el seu govern alternatiu, una fórmula d’articular l’oposició que segons el grup socialista busca, "d’una banda, rellançar l’alternativa socialista i, de l’altra, constituir un espai des d’on exercir una política útil, responsable i fiscalitzadora de l’acció del govern municipal".

En un diàleg a la Casa de Cultura d’Olesa de Montserrat amb l’alcalde d’Esparreguera i president de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Eduard Rivas, el portaveu socialista i cap de l’Oposició al municipi, Fernando Vicente, ha afirmat que “el Govern Alternatiu neix amb la voluntat de ser un instrument útil al servei de les veïnes i dels veïns, perquè entenem que no hi ha un bon govern si no hi ha una bona oposició. Farem propostes en diferents matèries, elaborarem un pressupost municipal alternatiu per fer visibles les nostres prioritats i mantindrem reunions i trobades periòdiques amb les diferents entitats i col·lectius. A més, si l’equip de govern porta a votació qüestions i temes que entenem que són positius per a la ciutadania, els votarem a favor.”

Vicente ha remarcat que la posada en marxa del Govern Alternatiu no buscar restar “ni un bri de legitimitat política al govern municipal perquè els i les socialistes respectem els procediments democràtics i perquè l’únic que volem és organitzar-nos millor per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de l’oposició.”

D’entre les prioritats que tindrà el Govern Alternatiu, que està format per 6 regidors socialistes i 6 membres de la candidatura del PSC de les passades eleccions municipals, en destaquen els barris, la recollida de residus, la mobilitat o la cultura.

Per la seva part, Eduard Rivas ha reivindicat la iniciativa posada en marxa pel PSC d’Olesa de Montserrat destacant que “una bona oposició, com la que està fent el Fernando i el seu equip, enriqueix la institució, contribueix a superar els blocs polítics que sovint hi ha als consistoris, i reforça la política municipal, un àmbit on els diferents grups polítics estem més a prop del que sembla".