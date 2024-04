El PSC d'Olesa reclama al govern tripartit de la població que expliqui el cessament del regidor Jordi Martínez

El PSC d'Olesa de Montserrat, a l'oposició a l'Ajuntament, lamenta que el govern format per ERC, Bloc-CUP i Junts s'hagi limitat a deixar el cessament del tercer tinent d'alcalde, Jordi Martínez Vallmitjana, com a una "deixadesa de funcions", segons les explicacions que van donar divendres passat després de deixar-lo fora del govern de manera fulminant. "Des del PSC d’Olesa de Montserrat -diu la formació en un comunicat- lamentem que les explicacions de l’equip de govern municipal d’ERC, Bloc-CUP i Junts i el posterior comunicat del Bloc-CUP aportin escassa informació al conjunt de la ciutadania i, per tant, creiem que el govern municipal ha estat poc transparent". Els socialistes situen el problema en una sèrie d'expedients que han caducat i que poden tenir conseqüències contràries als interessos municipals.

El PSC reclama que es tingui en compte que ha de prevaldre la presumpció d’innocència i asseguren que "entenem, respectem i valorem el dret de defensa que té el regidor Martínez". El PSC especifica que es tracta d'un problema perllongat en el temps i retreu al govern que no ho comuniqués a la Comissió de Codi de conducta celebrada el 26 de març. I afirma el partit socialista que "pel bé de la transparència, l’equip de govern ha de comunicar de forma immediata a tots els regidors i regidores tota la informació que conegui sobre l’abast dels fets pels quals s’ha cessat al regidor Martínez. Per aquest motiu, demanem a l’alcalde".

Els socialistes també demanen que "l’equip de govern expliqui a la ciutadania, en audiència pública, els fets succeïts" i que estigui disposat que la ciutadania pugui fer preguntes i rebre aclariments.