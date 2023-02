La Fundació Bosch Aymerich, propietària de l’estació d’esquí de Masella, ha fet efectiva l’entrega de les beques per a estudis amb les quals ajuda cada any els joves dels municipis amb terme al domini esquiable. Com és habitual, la fundació ha visualitzat l’entrega de les ajudes en un acte amb representants institucionals i socials tant de la Cerdanya com del Berguedà i el Ripollès i de la Generalitat, entre els quals el conseller de Territori, Juli Fernàndez. Segons han remarcat des del Consell Comarcal de la Cerdanya, l’objectiu de les beques és «contribuir a la formació dels joves dels municipis d’Alp, Das, Urús, Toses i Bagà per tal de garantir un futur de bons professionals qualificats a les empreses de la Cerdanya, del Berguedà i del Ripollès. La fundació atorga les beques d’estudi en agraïment als seus habitants i, també, per la preocupació de facilitar l’accés a estudis superiors als joves veïns d’aquests municipis, atès que una bona formació és garantia de futur per a aquest territori». Les ajudes per alumne, de 2.000 euros, se sumen al pla de suport a l’esquí escolar de la mateixa Fundació Bosch Aymerich pagant les setmanes blanques dels centres docents cerdans.