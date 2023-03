Els consells comarcals de Cerdanya i Alt Urgell han ofert 23 places de pràctiques remunerades als joves universitaris dels seus municipis que es realitzaran els pròxims mesos en empreses i administracions del territori. Les pràctiques s’activen dins del programa «Practicum Odisseu» amb l’objectiu de «fomentar l’arrelament del jovent al territori i frenar el despoblament dels municipis de les àrees rurals».

Les 23 places laborals en pràctiques ofertades a la conca alta del Segre suposen la «consolidació del programa al nostre territori i mostra el compromís del teixit empresarial i administracions locals amb el talent jove», segons han remarcat des del Consell Comarcal de Cerdanya. Des d’aquest òrgan han detallat que els estudiants realitzaran mínim 300 hores, entre mitjans de juny i mitjans de setembre d’aquest any, per les quals rebran una remuneració mínima de set euros per hora. Els joves cerdans i alt-urgellencs que vulguin participar en el programa cal han d’enviar la candidatura abans del 20 d’abril optant a un màxim de tres ofertes. El consorci ha publicat la llista de places al web odisseujove.cat.

Les 23 ofertes de pràctiques remunerades són en els sectors de l’administració, l’economia i el dret; el màrqueting, la comunicació i el disseny; l’educació, els serveis socials, la salut i el lleure; l’agroeconomia, la veterinària i l’alimentació; l’enginyeria i la informàtica; i el turisme, el patrimoni i la cultura. Així, entre les places laborals ofertades a la Cerdanya n’hi ha al mateix Consell Comarcal, als ajuntaments de Bellver, Puigcerdà o Bolvir i a empreses com ara Làctics l’Esquella. Pel que fa a l’Alt Urgell, les places n’inclouen a, entre d’altres, l’Ajuntament de la Seu, el consorci Alt Urgell Cerdanya o empreses com ara Taurus, Meteo Pirineus o Iniciatives Alt Urgell.

El grup coordinador d’aquesta iniciativa és el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya que compta el suport de tots els grups Leader catalans, amb el finançament del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i els Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).