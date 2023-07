El periodista Enric Calpena, presentador del programa d’història ‘En guàrdia!’ de Catalunya Ràdio, impartirà la lliçó inaugural de la XXV Universitat d’Estiu Ramon Llull Puigcerdà, que se celebrarà aquesta setmana entrant, del 10 al 14 de juliol. La inauguració encetarà les activitats obertes a tothom que s’oferiran un any més, de manera paral·lela als cursos, tallers i jornades professionals que conformen el programa d’enguany. La conferència d’Enric Calpena, titulada ‘El cansament del món: el mil·lenarisme en l’Alta Edat Mitjana i en l’actualitat’, serà dilluns vinent 10 de juliol, al vespre (20.15 h), a la sala de convencions del Museu Cerdà. L’acte comptarà amb la intervenció musical de la Coral de la Capella de Santa Maria de Puigcerdà.

De la seva part, el Dr. Antoni Trilla, epidemiòleg de l’Hospital Clínic de Barcelona, protagonitzarà la cloenda de la setmana universitària, divendres dia 14 (19.00 h) i també al Museu Cerdà, en el marc de la XXI Jornada de la Professió Mèdica organitzada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Trilla, una de les cares més visibles de la lluita contra el coronavirus a Catalunya, farà balanç de la crisi sanitària d’aquests darrers anys i parlarà de la situació actual amb la conferència ‘Els reptes de l’era post-COVID’.

El programa definitiu de la Universitat d’Estiu l’han presentat aquest dimecres el tinent d’alcalde de Puigcerdà, Francesc Armengol; la regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament puigcerdanès, Roser Respecte; la presidenta de l’Associació Universitària de Cerdanya, Maria Àngels Terrones, i el responsable de logística de l’AUCer, Pere Real. A l’acte informatiu han coincidit a destacar que aquesta edició serà molt especial i emotiva pel fet que serveix per celebrar, amb tots els honors, el 25è aniversari de l’AUCer i també dels cursos d’estiu a Puigcerdà. Una aventura que va començar de manera gairebé espontània, en aliança amb la Universitat Ramon Llull i l’Ajuntament de Puigcerdà, i que amb els anys s’ha consolidat com un referent de l’oferta formativa estival a Catalunya, per la implicació, el suport i la fidelitat d’institucions, espònsors, patrocinadors, col·laboradors i, especialment, l’equip de voluntaris que ho fan possible any rere any.

Observació del cel nocturn i dansa

El programa d’actes oberts a tothom també inclou, dimarts 11 de juliol, la Nit dels Estels, l’oportunitat d’observar el cel cerdà des del Niu de l’Àliga (2.537 m.) pujant amb el Telecabina Cadí-Moixeró, amb la col·laboració de La Molina i de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell. Els participants es trobaran a les 10 de la nit al peu del telecabina. S’hi pot arribar tant amb cotxe particular com amb el bus que sortirà prèviament des de Puigcerdà. Les inscripcions es poden fer a través del web www.aucer.org. o bé a la secretaria de l’AUCer (a l’Institut Pere Borrell) fins al dia anterior. Les places són limitades.

El dia següent, dimecres 12 (22.00 h) a l’Estany de Puigcerdà, serà el torn de la Nit d’Arts, que en el marc d’aquest 25è aniversari de l’AUCer aposta per l’espectacle ‘Meet’, ofert per la Companyia Dansart Cerdanya de Puigcerdà, dirigida per Anna Òdena. Hi participaran ballarins professionals i professors de l’escola.

Dos dels cursos ja han exhaurit les places

Quant a l’oferta formativa, la setmana universitària cerdana aposta per la varietat i suma 18 propostes, que inclouen tant cursos (9) com tallers, xerrades i jornades professionals.Encara estan obertes les inscripcions per a algunes formacions, al web www.aucer.org, tot i que ja s’han exhaurit les places per a la de música dedicat a Schubert i Chopin, ofert pel presentador de Catalunya Música i divulgador musical Joan Vives, i la de formatges artesans i els millors vins per maridar-los, amb l’enòlegToni Cot. Un fet que des de l’AUCer celebren perquè mostra la bona rebuda d’aquestes propostes ja consolidades.

La resta de l’oferta inclou: ‘La Pau dels Pirineus (1659): un llarg conflicte internacional i la seva repercussió sobre la Cerdanya’, dirigida pel catedràtic cerdà Xavier Gil Pujol.; ‘Solucions sistèmiques per millorar la comunicació paternofilial: àmbit escolar, domèstic i social’ (Sara Rodríguez i Teresa Rodríguez); ‘Constel·lacions familiars al món de l’esport’, (Sara Rodríguez i Meri Puig); ‘Parlar en públic: superar-se, arriscar, influir’ (David Espinós); ‘Tècnica Alexander aplicada a cantaires i músics’(Ariadna Faustino), ‘Fer un hort de muntanya’ (Marc Casabosc, col·lectiu Eixarcolant). L’Economia Social i Solidària (ESS) i el cooperativisme per a docents(Marta Visa Carol, Blai Garcia Serra i Marta Visa Sansa), i la Llei de Contractes del Sector Públic(Isidre Martí).

Pel que fa als tallers, amb un format més concentrat, Ainhara Gutiérrez (Pincelea) presenta el taller de pintura ‘Art Experience’. I la xef Núria Bonet, del restaurant Ca la Núria de Bellver de Cerdanya, ensenyarà a cuinar amb flors. D’altra banda, el 13 de juliol a la tarda, Raquel Franco oferirà una xerrada sobre la humanització en l’atenció sanitària. L’oferta es completa amb quatre jornades professionals: la del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya; la de Desenvolupament Rural (Dep. d’Acció Climàtica), enguany dedicada a la gestió forestal a Cerdanya; la del Col·legi de Farmacèutics de Gironai el summit ‘Digital Entertainment 2023’, coordinat per Eduard Antoja i Aleix Fabregat.