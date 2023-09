L’Ajuntament de Puigcerdà externalitzarà la gestió del casal de la gent gran amb un nou contracte públic a fi efecte que una empresa especialitzada doni un impuls a les activitats de dinamització dels avis.

El casal sant Domènec, que fins abans de la pandèmia i les obres d’ampliació de la biblioteca estava situat al passeig 10 d’Abril, comptarà en els pròxims mesos amb una nova gestió els pilars de la qual serà la dinamització i màxima integració dels usuaris en la vida local. El consistori ha tret a concurs públic la concessió d’un servei que haurà d’incloure la gestió del funcionament intern, la programació i execució d’activitats específiques per a gent gran i la coordinació amb la resta d’estaments locals per tal que els avis visquin en una plena integració amb el calendari festiu i cultural de la vila.

El contracte que exposa l’Ajuntament de Puigcerdà estableix un contracte d’uns 210.000 euros i un període de vigència de tres anys prorrogable dos més en funció dels resultats. Una de les claus de la nova dinamització del casal de la gent gran serà la contractació de dos professionals que podran vetllar pel compliment de l’organització interna les activitats programades. Això serà possible perquè que una de les places serà a temps complet i l’altre a quasi tres quarts de jornada laboral. El contracte de concessió del servei farà especial èmfasi en l’organització d’un programa especialitzat en àmbits com la integració, la salut, el benestar, els hàbits, l’oci o la cultura específics per a la gent gran. Els avis del casal Sant Domènec ocupen des de fa uns mesos la tercera planta del Museu Cerdà, l’edifici de l’antic convent de les Carmelites.