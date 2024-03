L’Hospital de Cerdanya dona llits, mobiliari i maquinària a Ucraïna

L’Hospital de Cerdanya ha fet una donació de material mèdic que ja no utilitza a centre mèdis d’Ucraina. La donació l’ha fet en col·laboració amb una entitat de solidaritat de la regió d’Occitània en una missió iniciada l’any 2007, de manera que no està vinculada directament amb l’actual invasió de Rússia, per bé que hi ajuda.

Aquesta setmana un equip de l’entitat Aliança Occitània Ucraïna han estat a l’Hospital Transfronterer per carregar el camió que ha de viatjar al país de l’Europa de l’est. Segons han explicat des del centre mèdic, «l'objectiu és proveir les clíniques i hospitals ucraïnesos amb mobiliari, llits medicalitzats i material mèdic divers necessari per afrontar les circumstàncies actuals». En aquesta línia, des del centre hi han afegit que «l'addició de l'Hospital de Cerdanya com a nou membre d'aquesta cadena de solidaritat reforça el compromís de la comunitat sanitària amb el benestar global, transcendint fronteres i obstacles, especialment en temps de crisi». Al camió que ja viatja cap a Ucraïna hi va una incubadora, quatre ecògrafs, tres bisturís elèctrics, un respirador, quatre monitors d’electrocardiograma, un monitor multiparamètric, dos microscopis, dos carros d’infermeria entre d’altres.

Els responsables de l’Hospital de Cerdanya encarregats de la gestió han explicat que des del 2015, l'esforç col·lectiu de diverses institucions de salut franceses, incloent-hi l'Hospital de Perpinyà, l'associació Joseph Sauvy i l'ALEFPA, ha permès el reequipament de nombrosos centres sanitaris a Ucraïna, com ara a Lviv, Tchervonohrad, Ternopil, Bibrka, Lutsk, entre d'altres. Tant és així que en aquest temps un total de 30 camions carregats de donacions hi han estat enviats.

Aquesta donació obre una nova dinàmica de col·laboració solidària pel futur: «l’Associació Europea de Cooperació Transfronterera Hospital de Cerdanya i l'Associació Alliance Occitanie Ukraine estan compromesos a seguir treballant conjuntament per oferir suport a les comunitats que més ho necessiten, reafirmant així el seu propòsit de construir un món més just i solidari».