Conèixer Llívia en mode Escape Room

«Hola, benvinguts a Llívia, aquest poble preciós del Pirineu! Aquest és un lloc molt especial perquè és un tros de territori català dins de França. Per aquí han passat reis musulmans i guerrers ibers... En voleu conèixer totes les curiositats? Doncs aquesta experiència és per a vosaltres...» Amb aquesta invitació des de la pantalla una nova proposta virtual promou Llívia i la seva oferta de turisme i cultura. Les noves modes de l’entreteniment i les també noves fórmules de promoció turística han empès l’Ajuntament de Llívia a signar un acord amb una empresa especialitzada en l’organització de jocs de pistes del tipus Escape Room per, en aquesta ocasió, oferir un Escape the town sobre la vila.

L’entorn del Museu i l’església, sortida de l’activitat | AJ LLÍVIA / Miquel spa. llivia

La nova manera de descobrir Llívia i el seu patrimoni es pot fer en grups d’amics i família i tan sols cal descarregar-se’n l’aplicació amb el telèfon. Una vegada davant la pantalla, el joc condueix els participants pels carrers i entorns de l’enclavament tot fent preguntes i proposant reptes als visitants. El joc Escape the town Llívia, que s’ha presentat aquest divendres a l’ajuntament amb representants del consistori i l’empresa organitzadora, s’ha estrenat en les darreres setmanes en fase inicial. Segons han explicat des del mateix Ajuntament, «ha arrencat amb èxit la nova etapa de l’aplicació. L’oferta de gratuïtat de l’app convenç als usuaris i el primer cap de setmana en funcionament de la nova proposta digital ha atret a catorze grups diferents. A més, la majoria dels comentaris i valoracions que n’han fet els usuaris destaquen l’originalitat de la iniciativa, divertida i que pot ser gaudida en família».

En aquesta línia, des del consistori han emfatitzat que «es tracta d’una aplicació digital que promociona la vila a través del joc en viu i que et porta a descobrir els racons més interessants del municipi, resolent enigmes i aprenent curiositats de la seva història. L’alcalde, Albert Cruïles, ha apuntat que «l’Ajuntament aposta per aquesta proposta turística que potencia el coneixement del patrimoni cultural i patrimonial de la vila i que complementa, a la perfecció, amb altres ofertes d’oci del territori, com ara l’esport, la natura i la gastronomia.

El joc serà gratuït durant dos anys en base a l’acord entre Ajuntament i empresa. Després, la previsió sobre el preu per descarregar l’aplicació amb la tarifa normalitzada és de 29,9 euros. L’app proposa un recorregut de 2,5 quilòmetres amb inici al Museu Municipal de Llívia, epicentre de la cultura local amb l’antiga Farmàcia Esteva i, a tocar, les restes de l Fòrum Romà i l’inici de l’itinerari al castell. Les pistes, que s’ambienten en un viatge pel temps, s’ofereixen en català, castellà, anglès i francès. Escape the town proposa altres descobertes virtuals a partir de la visita real en poblacions de la Catalunya Central com ara Puigcerdà o Bagà.