La construcció torna a créixer a la Cerdanya i es manté líder al país

Els promotors apunten la necessitat d’entesa amb l’administració per fer primeres residències

El ritme de creixement del sector de la construcció al Pirineu, i a la Cerdanya, no baixarà en els pròxims anys perquè els seus agents han d’atendre una demanda d’habitatge que encara es preveu a l’alça. Així ho ve assegurant l’Associació de Promotors de Catalunya en els seus balanços anuals els últims exercicis. En aquest sentit, el president del gremi, Joan Marc Torrent, ha afirmat en un acte celebrat a la Seu d’Urgell que el Pirineu te una necessitat anual de construcció de 200 habitatges nous. Joan Marc Torrent ha apuntat que aquesta necessitat és «urgent» i ha remarcat que ho és per donar sortida també a la demanda per a primera residència, no tan sols a la de segona, que actualment suposa la immensa majoria de cases d’obra nova que es fan. En aquest sentit, Torrent ha esperonat els sector públic per ajudar el privat a fer créixer les xifres de construcció d’habitatges per a primera residència ja sigui a través de cases de protecció oficial, protegit o social. En aquesta línia, el representant del sector de la promoció urbanística ha instat l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, present a l’acte, a establir acords de col·laboració amb el sector privat per tal de satisfer la demanda de la població que viu al Pirineu. En paral·lel, les empreses promotores del país volen que els ajuntaments facin el més aviat possible els parcs d’habitatge protegit que preveuen els plans urbanístics i que estableix la llei com a part de cada nova promoció, segons ha apuntat el mateix Torrent.

En aquest àmbit, el Consell Comarcal de Cerdanya amb el seu equip tècnic i els dels disset ajuntaments cerdans van activar el mes de desembre passat la redacció d’un estudi que ha de posar negre sobre blanc pel que fa als habitatges buits a tota la comarca. La diagnosi, que acompanya el Pla d’Habitatge, ha d’analitzar quines possibilitats te cada municipi d’obrir opcions d’habitatge pels joves i primers residents en general tant pel que fa a obra nova de protecció com a la rehabilitació de pisos o cases que actualment són buides.