Hi ha vida més enllà de Barcelona! 10 exposicions arreu del país

Doncs sí, hi ha vida més enllà de la capital. I per constatar-ho només cal fer una ullada a les 10 exposicions que es recomanen en aquest article i que s'esdevenen fora de la capital catalana. Des de l'obra de Ràfols Casamada i Maria Girona a la de Mela Muter, l'art brut i el centenari del Palau Maricel, el país és ple de propostes que bé mereixen agafar el cotxe. Dit això, també és bo donar un cop a les 15 exposicions barcelonines que aquest diari va recomenar dies enrera.

Bernat Puigdollers, comissari de 'L'equilibri possible'. Foto: Oscar Bayona

1. L'equilibri possible. Albert Ràfols Casamada i Maria Girona

Museu de Montserrat. Bernat Puigdollers signa el projecte de recerca que ha donat com a resultat una mostra que reivindica l'obra de Maria Girona per situar-la en el mateix pla d'igualtat que la d'Albert Ràfols Casamada: van ser parella sentimental tota la vida des de que es van conèixer el 1945 i les seves obres van establir un diàleg tant en les coincidències com en les discrepàncies. Una proposta original amb molt material inèdit per a gaudir del visitant. Fins al 5 de maig.



2. De París a Girona. Mela Muter i els artistes polonesos a Catalunya

Museu d'Art de Girona. Maria Melania Mutermilch, coneguda per a la posteritat pictòrica com a Mela Muter, va realitzar la seva primera exposició individual a Barcelona l'any 1911, a les Galeries Dalmau del marxant manresà Josep Dalmau. L'obra de l'artista polonesa va trobar ressò a la capital catalana però el seu nom encara és desconegut per al gran públic. El museu gironí reivindica la seva figura així com la d'altres pintors polonesos amb qui Muter va coincidir a París. Fins al 23 d'abril.

Aspecte de l'exposició sitgetana. Foto: Museu de Maricel

3. Centenari Maricel (1918-2018)

Museu de Maricel. Sitges. Un conjunt de 113 obres, entre pintures, dibuixos, fotografies, plànols, maquetes i rajoles, dóna vida a l'exposició que commemora els 100 anys de vida d'un dels projectes arquitectònics més rellevants del noucentisme català. A més d'explicar el procés de formació del centre, la mostra acull fins a una trentena de les obres de la col·lecció que va reunir Charles Deering, el col·leccionista nordamericà que va impulsar el Maricel. Fins al 24 de febrer.



4. L'Art irreductible. Miratges de l'art brut

Nau Gaudí. Mataró. En els marges de la consideració artística hi ha la producció que emergeix de la creativitat de persones amb malalties mentals. La Nau Gaudí acull -paral·lelament a l'antiga presó Model de Barcelona- una mostra del que s'anomena art brut que pretén revisar el concepte i la seva evolució fins avui en dia. El fons de la Col·lecció Bassat alimenta la mostra mataronina a partir de cinc elements: l'espontani, el primitiu, el visionari, la necessitat i la singularitat. Fins al 20 de gener.

Ava Gardner, durant el rodatge de 'La comtessa descalça. Foto: Robert Capa/CIP/Magnum

5. Robert Capa. En color

CaixaFòrum. Lleida. Coneixem la figura gegantina de Robert per la seva activitat com a fotoperiodista en conflictes com la guerra civil espanyola, i són famoses algunes de les instantànies en blanc i negre que es van poder veure a la premsa de l'època. Però en aquesta exposició podem descobrir el Capa en color que va retratar grans personatges del món de la cultura com Pablo Picasso, Ava Gardner, Truman Capote i Ernest Hemingway ... en color. Fins al 27 de gener.



6. Rembrandt. Geni del gravat

Centre Cultural Terrassa. La col·lecció de gravats del manresà Vicenç Furio omple les parets de l'equipament egarenc per donar testimoni, a través de mig centenar d'obres, de la gran maestria que va assolir Rembrandt en aquesta tècnica artística. La selecció que es presenta al públic dóna fe de les diferents etapes i temàtiques de la producció del gran mestre holandès les estampes del qual van recórrer el continent i són un referent indiscutible des del segle XVII fins avui. Fins al 24 de febrer.

Maqueta de l'antiga Tarraco. Foto: MNAT

7. Tarraco/MNAT

Tinglado 4. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Mentre el museu s'està sotmetent a una profunda rehabilitació, en el Tinglado 4 del Moll de Costa del port s'ha instal·lat una exposició amb una selecció de prop de dues-centes peces del centre que donen testimoni de l'evolució de la ciutat romana de Tarraco durant vuit segles. El visitant pot resseguir aquesta proposta cronològica a través de les restes que han emergit al llarg de les dècades. Oberta fins al final de les obres al MNAT.



8. La fi és el principi. Pràctiques funeràries a la Catalunya prehistòrica

Museu d'Història de Sabadell. 200.000 anys de pràctiques funeràries en el territori que actualment és Catalunya és l'ampli marc cronològic d'una mostra que presenta més de 300 objectes de 19 museus d'arreu del país. L'exposició arriba a Sabadell incorporant algunes notícies recents com les restes sorgides de les excavacions de la Sagrera de Barcelona, dels enterraments de can Sadurní, a Begues, i de les necròpolis del Vallès i el Penedès. Fins al 17 de febrer.



9. Sota censura. Manuel de Pedrolo, retrat d'un segle de lluita

Museu de Cervera. Fill del nucli segarrenc de l'Aranyó, l'obra de Manuel de Pedrolo és un dels valors inqüestionables de la literatura catalana. En el centenari del seu naixement, una de les iniciatives és la mostra que acull Cervera per donar testimoni del compromís cívic i democràtic amb que l'autor va entomar sempre la seva condició d'escriptor. La literatura es va posar al servei d'un ideari en un temps, el franquisme, poc propici per als valors. Fins al 20 de gener.

Quadre de Pichot 'Retorn a les barques'. Foto: Artur Ramon Art

10. Ramon Pichot. D'Els Quatre Gats a la Maison Rose

CaixaFòrum. Girona. La primera gran retrospectiva sobre la figura de Ramon Pichot arriba a Girona per mostrar la vàlua artística d'un pintor rellevant de la Catalunya de finals del segle XIX i principis del XX. La seva obra és un reflex dels diversos escenaris que van marcar la seva vida, tant la Barcelona de la infantesa i la joventut com el París on va viure l'ambient bohemi i creatiu de Montmartre, així com el Cadaqués que li va servir de refugi. Fins al 20 de gener.