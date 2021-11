La Marató solidària que organitza la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) edita aquest any un disc doble amb 30 cançons coincidint amb el trentè aniversari de la cita, que aquesta vegada es dedica a la salut mental. Un altre dels pilars fonamentals de l'esdeveniment, que com cada any es retransmetrà en directe per TV3 i Catalunya Ràdio, serà l'edició d'un llibre a càrrec d'Enciclopèdia Catalana que commemora, també, les 30 edicions del programa i se celebrarà el 19 de desembre.

Durant la presentació aquest dimecres s'ha posat de manifest que els problemes de salut mental s'han vist agreujats a causa de la pandèmia de la covid-19, sobretot entre els més joves. Per això els participants han considerat la iniciativa "molt necessària i molt vinculada al context i a l'actualitat". Pel que fa al disc, que compleix 17 anys, celebra els 30 anys de la Marató amb 30 cançons repartides en un disc doble, el Disc Blau i el Disc Blanc. D'entre totes les cançons, 18 són de nova incorporació i 12 han sortit en discs d'altres edicions, ara reversionades i amb noves veus.

Totes són versions al català de músics com Miguel Ríos, Luis Fonsi, Sergio Dalma, Ana Mena, Robin Williams, Rod Steward, Lola Índigo, Camilo Sexto i Los Chunguitos, entre d’altres, i entre els 16 estils musicals es troben tant el crooner, el rock i el pop com el rap, el reggaeton i la música clàssica.

Artistes per a tots els gustos

A més dels esmentats, el llistat d’artistes el completen Antonio Carmona i Lucas Carmona (‘Perquè tu mai no ploris així’), Alfred Garcia (‘Ajudeu-me’), Samantha (‘Arribar’), Jon Dausà (‘Iolanda’), Kelly Issauah i The Sey Sisters (‘Quan s’estima una persona’), Lucía Fernanda (‘Em quedo amb tu sempre’), Sílvia Peréz Cruz (‘Tot el que em dones tu’), OBK (‘El cel no enten’), Joan Garrido i The Global Band (‘Els àngels’), Mau & Ricky (‘Si em dones la mà’), Flashy Ice Cream (‘Jo ja no et tinc més por’), Arnau Griso (‘A Déu demano’) i Maria Rodes (‘Hi ha algú que em va dir’).

I també Salva Rocero i Yoly Saa (‘Amb tu somniaré’), Roba Estesa (‘Pots comptar amb mi’), Miquel Abras (‘El meu cant és lliure’), Aiala (‘Seràs en el meu cor’), Caïm Riba i Gemma Humet (‘Navegant’), Gertrudis (‘Alegria’), Dorian (‘Pols en el vent’), Vienna (‘Quan tot s’enlaira’), Sense sal (‘Color d’esperança’), Marala, Guillem Roma i Eduard Iniesta (‘Mai caminaràs sol’), Clara Gispert, David Ros i l’Orquestra Simfónica Camera Musicae (‘No et rendeixis, No et rendeixis’) i Oques Grasses (‘Que tinguem sort’).

Àngel Lacalle, director del Disc de La Marató, comenta, amb orgull: «En els últims nou anys ha sigut el disc més venut en xifres absolutes a Espanya i tot un any, i això que només es ven a Catalunya». I afegeix que en les vuit últimes temporades ha sigut el fonograma més venut al món en un sol dia. I ha liderat les vendes digitals a Europa. «Ha estat al top 20 durant un mes», diu, recordant que entre 2005 i 2019 se n’han venut 2.555.000 còpies i que tot i que ja ni cotxes i ordinadors tenen disquetera per a cedés, es continuen venent en el format físic: «El cedé no passa de moda. És com el vinil», diu.

El doble cd es vendrà el diumenge 28 de novembre i es podrà adquirir amb 10 diaris generalistes (entre els quals es troba Regió 7).També estarà a la venda a través de la plataforma digital iTunes, i ja es pot reservar des d'avui. Finalment cal destacar que des del 4 de novembre ja es pot trobar a la venda, a les llibreries i a la botiga oficial de TV3 i Catalunya Ràdio, el llibre de La Marató, que recorda les 30 edicions del programa fent una mirada a les malalties que s'hi han tractat. Es tracta, ha dit Pujol, d'una "edició de col·leccionista" i un "homenatge" a la iniciativa "i als seus protagonistes".