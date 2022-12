Jan Buxaderas (2000), fill d’Aguilar de Segarra, va començar la seva formació al centre Manresa Teatre Musical (MTM) i va continuar la seva formació professional a l’escola Aules Arts Escèniques de Barcelona. El 2013 va debutar professionalment interpretant Kurt al musical de Sonrisas y lágrimas, a Barcelona. També va formar part de l’elenc de Mamma Mia fent el paper de Sky en la producció de la companyia Som Produce al Teatro Rialto de Madrid. A més, ha fet el salt a la televisió fent de Joan a la sèrie Com si fos ahir de TV3 i de Marcos a la sèrie Servir y proteger de TVE.

Actualment treballa al musical Grease, que s’ha estrenat aquest desembre al Teatre Tívoli de Barcelona, on estarà en cartell fins al 12 de febrer. Es tracta d’una producció de Som Produce, dirigida per David Serrano, en la qual l’actor bagenc interpreta Kenickie, el millor amic del protagonista, i també s’alterna amb el personatge principal de Danny Zuko. Avui fan una funció especial de Cap d’Any, amb cava, raïm i cotilló per a tots els espectadors.

Com ha estat aquest any professionalment parlant?

Ha estat una bogeria. Els càstings de Mamma Mia em van enganxar el gener passat quan estava fent el musical de Grease al Teatro Alcalá de Madrid. Tot i que tenia els meus dubtes que m’agafessin, perquè era de la mateixa productora, m’hi vaig presentar i em van agafar.

Quan va acabar la temporada de Grease a Madrid?

El 19 de maig vaig acabar la temporada de Grease a Madrid i l’1 d’agost ja començava els assajos de Mamma Mia per estrenar-lo el 7 d’octubre al Rialto de Madrid. Només vaig tenir dues setmanes de vacances aquest estiu, ja que també treballava a la sèrie diària Servir y proteger a TVE.

Per què torna a Barcelona?

Un cop estrenat Mamma Mia se’m va proposar anar a fer Grease a Barcelona durant les deu setmanes que serem al Teatre Tívoli. En ser al costat de casa, vaig acceptar la proposta. Em sento molt còmode vivint a Madrid, però quan tornes a Barcelona t’adones que és casa teva i que estàs molt a prop dels teus.

Com va arribar al musical Grease?

A través d’un càsting l’any 2019. Sempre havia vist el musical interpretat per persones més grans, però vaig voler provar sort i em van agafar, ja que era un càsting per a joves. Volien fer com una mena d’escola sobre el musical, però vaig dir que no perquè ja m’estava formant a l’escola Aules de Barcelona. Després va venir la pandèmia, es va aturar tot, i poc després em van tornar a demanar si estava interessat a fer el musical sense fer l’escola, i aleshores vaig acceptar.

Quin personatge interpreta al musical?

Interpreto Kenickie, l’amic de Danny Zuko, i uns dos cops per setmana també faig de Danny. M’agrada l’alternança de personatges, així segur que no m’avorreixo.

Què li diria a algú que encara no ha vist el musical per explicar-li què veurà dalt l’escenari?

Que és el Grease de sempre amb més energia que mai. La joventut dels que hi som ens empeny a donar-ho tot dalt de l’escenari. L’espectacle és format per un elenc de joves de 18 a 25 anys i és totalment una explosió d’energia.

Tornarà a Madrid?

Sí, el 12 de febrer, quan acabem la temporada de Grease a Barcelona tornaré a Madrid per continuar amb el musical Mamma Mia.

Hi ha més projectes musicals de cara al 2023?

De moment no, però sempre hi ha càstings. És un món en què no se sap mai.

Cada quan assagen?

Cada dia estem netejant les escenes i les coreografies perquè tenim noves incorporacions. Ens interessa que el públic vegi la millor versió possible de l’espectacle. Abans de venir a Barcelona vam assajar tres setmanes a Madrid vuit hores diàries sis dies la setmana, de dimarts a diumenge. És una disciplina molt exigent.

Hi ha bon ambient a l’equip?

Molt. Som com una petita família, hi ha bons moments i d’altres que no tant, i també hi ha discussions, però això fa que les relacions avancin.

Coneixia algú de l’equip abans de formar-ne part?

No, però una de les últimes incorporacions és el Marc Ribalta, que interpreta Kenickie o Mike i és un dels meus millors amics. Tot queda entre família.

Quantes funcions setmanals fan al Tívoli?

Fem vuit funcions setmanals de dimarts a diumenge i una doble funció el cap de setmana, a les 16.30 i a les 20.30 h.

Faran funció especial per Cap d’Any?

Sí, per al públic és una experiència increïble i per a nosaltres és tot un honor poder menjar-nos el raïm dalt l’escenari. L’espectacle començarà més tard, a les 21.30 h, i el preu de l’entrada inclourà una copa de cava i el raïm.