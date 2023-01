El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha presentat aquest dilluns l’espectacle ‘Uppgivenhet’, de Daniel J. Meyer i dirigit per Montse Rodríguez Clusella. El muntatge, que es podrà veure a la Sala Tallers des d’aquest dimecres fins al 29 de gener i en el repartiment del qual hi ha l'actriu igualadina Diana Gómez, aborda la persistència en l’esperança de diversos nouvinguts a Suècia malgrat les dificultats generades per l’administració. L’obra, escrita fa quatre anys, explica el viatge d’uns germans de Bòsnia cap a Estocolm, el sentiment d’un migrant anys després d’establir-se al país o la tasca d’una noia que treballa en un centre d’inclusió amb nouvinguts. Malgrat ser en un país considerat el paradigma de l’estat del benestar, els personatges patiran i s’aferraran a l’esperança per seguir vivint.

El dramaturg Daniel J. Meyer ha explicat que va escriure l’obra fa quatre anys. Amb l’ascens de l’extrema dreta a Suècia, Meyer ha reconegut que si l’obra s’ambientés en l’actualitat seria molt "diferent". “Hi gent que encara pensa que Suècia és el paradigma de l’estat del benestar. L’obra seria ben diferent si estigués situada avui en dia. Potser no hi hauria esperança pels personatges ni possibilitat que es coneguessin”, ha argumentat. Daniel J. Meyer ha explicat que a la història succeeix un fet que farà qüestionar als personatges si fan “tot el possible per a viure plenament”. “L’accent està en la lluita”, han insistit. Ha indicat que es tracta d’una història amb una temàtica universal i un llenguatge juvenil. En aquest sentit, la directora Montse Rodríguez Clusella ha reivindicat que l’obra s’adreci a un públic juvenil perquè són els encarregats de fer que “la societat canviï”. “Els joves tenen ganes de veure històries que els interessin. Volem parlar amb ells perquè són qui poden canviar aquestes coses que no agraden a ningú”, ha sentenciat. En roda de premsa, els intèrprets Quim Àvila, Biel Castaño, Pau Escobar i Diana Gómez han celebrat poder treballar al TNC i han agraït la tasca realitzada per la companyia. Entre d’altres qüestions, han reivindicat que el sistema d’acollida dels països hauria de ser més “bidireccional” perquè l’acollida no obligués els nouvinguts a "perdre la seva essència i cultura". També han destacat que l’obra tracta de l’amor incondicional entre dos germans i del periple que han de realitzat per poder arribar a una casa nova. “Em pregunto si l’esperança és un sentiment col·lectiu o individual. Un dels grans conflictes dels personatges és que tenen ganes de canviar les coses de maneres diferents”, ha dit l'actriu Diana Gómez. L’obra es representa en un únic espai però aquest es converteix en els 14 indrets pels quals navega l’obra. Així, la majoria d’escenes succeeixen a Suècia però també hi ha viatges en el temps per conèixer el viatge dels germans des de Bòsnia. L’obra que s’estrena amb un 85% de l’ocupació venuda, oferirà diversitat de les representacions a grups escolars. Després de passar pel TNC, la producció preveu fer gira per Catalunya.