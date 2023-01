La cara fosca de les vides lluminoses que exhibeixen les xarxes socials treu el cap a l’obra de teatre "La roda de la felicitat", que s’estrena aquest dijous a la sala petita del Kursaal per la decisió del manresà Adrià Serra (1993) de veure a l’escenari el text amb el que va guanyar el 2021 el concurs de textos que convoca el Galliner dins els Premis Lacetània. «El guardó promou la realització d’una lectura dramatizada de la peça», explica el bagenc, que viu des de fa un parell d’anys al sud de França i que també va ser el vencedor de l’edició del 2020, però «el Marc Freixa i jo vem manifestar l’interès per representar la peça i els responsables del premi no hi van posar cap problema, avisant-nos, però, que no podien participar en la producció de l’espectacle perquè no s’inclou a les bases».

"La roda de la felicitat" presenta la Carolina, una influencer que «per tenir més seguidors decideix que farà sortir la seva parella a les xarxes». Els seus plans, però, «s’esguerren» perquè el Fèlix s’hi nega. «Aquest estira-i-arronsa provoca un conflicte, i per mediar entra en escena el Dani, un coach motivacional», apunta Serra. «El conflicte serveix per parlar de qüestions com les xarxes, l’èxit, la privacitat i l’amor», afegeix: «no ho dic pas per experiència, però això de ser famós no deu ser fàcil de gestionar». Escrita en clau de comèdia «romàntica i d’embolics», la peça també vol ser un toc d’atenció per als joves, que «poden tenir una imatge idealitzada de tot el que es veu a les xarxes».

En l’origen del text hi ha «la impressió que dels influencers coneixem molt la cara que ens deixen veure però no les seves interioritats». En aquest sentit, explica Serra, «recordo que fa uns anys el Rubius, que creava uns vídeos d’humor, de temes lleugers, un dia va dir que feia una pausa perquè patia ansietat i depressió, i això va ser un xoc per molta gent».

"LA RODA DE LA FELICITAT" Dijous, 26 de gener, a les 19 h. Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa. Entrades: 6 euros. Venda a taquilles i kursaal.cat. Autor: Adrià Serra. Director: Marc Freixa. Intèrprets: Jèssica Rivero, Arnau Guillén i Adrián Portillo.

Invertir en un mateix

Després de fer la lectura dramatitzada de "Petites addiccions i contradiccions", el text vencedor del 2020, per a "La roda de la felicitat" Serra i Freixa van preferir estalviar-se aquest pas -«ens hauríem fet la competència a nosaltres mateixos»- i pensar directament en la producció de l’obra de teatre. Un repte que ha obligat el dramaturg manresà a gratar-se la butxaca, ja que hi va destinar el premi de mil euros que li va correspondre en guanyar en la categoria de textos teatrals dels Premis Literaris d’Alberic (València). Amb aquests diners han pogut satisfer les necessitats escenogràfiques i tècniques per posar a girar "La roda de la felicitat".

Sota la direcció del també manresà Marc Freixa, els protagonistes són Jèssica Rivero, una actriu de Sant Joan de Vilatorrada a qui van conèixer en el concurs de microteatre dels Carlins, i els barcelonins Adriàn Portillo i Arnau Guillèn, aquest darrer escollit a través d’un càsting.

Adrià Serra va començar «tard» a aficionar-se a l’escriptura teatral. «De petit vaig anar a veure als Pastorets, havia fet algun extraescolar de teatre, però quan als divuit anys vaig acabar l’escola no em va ni passar pel cap estudiar res relacionat amb les arts escèniques», recorda. El manresà va cursar un grau superior de so i treballa com a tècnic d’aquesta matèria. «Amb 21 o 22 anys vaig tornar a sentir interès pel teatre i als 24 em vaig posar a escriure», rememora. Dues peces de microteatre que es van representar als Carlins de Manresa i els dos premis concedits pel Galliner avalen la decisió de Serra, qui ja té altres projectes entre mans, una obra de teatre que està acabant d’escriure i una novel·la curta.

Després de l’estrena a la seva ciutat natal, Serrà portarà l’obra, aquest mateix febrer, a la Sala Ars de Barcelona. «També ens agradaria anar a instituts per representar-la amb nois i noies d’ESO i batxillerat, però encara no hi ha res lligat», explica.