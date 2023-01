Els Amics de les Arts han publicat la cançó i el videoclip ‘Citant Mercè Rodoreda’, el primer single del nou disc. Una cançó pop amb base electrònica sobre l’autoestima on els versos del grup es barregen amb cites de ‘La Plaça del Diamant’, ‘El Parc de les Magnòlies’ o ‘Quanta, quanta guerra’. La sortida de la cançó està acompanyada de la publicació d’un videoclip dirigit per Marc Pujolar i rodat en part a la Biblioteca Nacional de Catalunya. Com ja es va anunciar, el nou disc d’Els Amics de les Arts porta per títol ‘Allà on volia’ i té prevista la seva sortida el 10 de març de 2023. L’àlbum està produït i mesclat pel productor escocès Tony Doogan.

‘Citant Mercè Rodoreda’ és la cançó insígnia del nou treball d’Els Amics de les Arts. “Una cançó sobre l’autoestima allunyada de proclames i frases grandiloqüents; escrita des de la intimitat des d’on es prenen les decisions més complicades i transformants”, ha explicat el grup en un comunicat. El tema inclou cites de ‘La Plaça del Diamant’, ‘El Parc de les Magnòlies’ o ‘Quanta, quanta guerra’. Nou disc ‘Allà on volia’ es publicarà sota el segell Pistatxo Records. Després d'haver treballat amb les principals discogràfiques locals i multinacionals, el grup retorna als seus orígens cap a l'autogestió, realitzant la majoria dels seus videoclips ells mateixos, treballant les seves comunicacions amb el públic i XXSS sense intermediaris. El nou disc de Els Amics de les Arts està produït i mesclat pel productor escocès Tony Doogan (Mogwai, Belle & Sebastian, Snow Patrol entre d'altres), tancant la trilogia formada pels últims tres treballs de la banda: ‘Un estrany poder’ (2017); ‘El senyal que esperaves’ (2020) i ‘Allà on volia’ (2023). El màster ha anat a càrrec de Frank Arkwright (Blur, Arcade Fire, The Smiths...) als estudis Abbey Road de Londres.